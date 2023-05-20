Bir teselli ikramiyesi…
Küçüktük, “deve oldu” derdi büyüklerimiz hınzırca gülerek, bize ait bir şeyi yok ettiklerinde. 27 Mayıs tarihinde Volkswagen Arena’da yapılması planlanan Camel konseri gitarcı Andy Latimer’in bel fıtığı ameliyatı geçirmesi nedeniyle deve olunca, Facebook’ta geniş bir vatandaş kitlesine sahip olan Prog-Türk ekibi harekete geçti ve teselli ikramiyesi babından 18 Mayıs perşembe akşamı bir Arubaluba konseri organize etti. Yer Blind; hani hepimizin şu kurtulamadığımız ağız alışkanlığı ile halen “eski Babylon” diye tarif ettiğimiz Asmalımescit’teki güzel mekân.
Mekânın kapısı önünde kümelenen hararetli Camel divaneleri sabırsız çünkü Arubaluba, adını ilk albümündeki bir parçasından aldığı Camel’ın parçalarını çalacak. Arubaluba, 2019 yılında kurulmuş Ankaralı bir progresif rock topluluğu. Gitar ve vokalde Samet Karadeniz, klavyede Deniz Beyaz, davulda Kerem Sivel, flüt ve altoda Ozan Deniz Özel. Basçıları Okan, okul nedeniyle Belçika’da bulunduğundan yerini bu akşam Samet’in abisi İsmet Karadeniz dolduruyor.
Setlist’teki ilk beş parça “Moonmadness” albümünden. Bunlardan “Another Night”ı çalarken gitarının teli kopunca beş dakikalık zaruri mola veriliyor. Yol yorgunluğunun ve deplasman zorluğunun etkisiyle başlayan topluluk kısa sürede Arap atı gibi açılıyor. İsimlerini aldıkları parçayı çalarken Samet, küçük bilgiler veriyor ekip hakkında. İzlenimlerini ve ülke gündemi hakkında göndermelerde, temennilerde bulunuyor. “Mystic Queen” ve “Freefall”un ardından bir ara daha veriliyor.
İzleyenler arasında genç sayısı az değil, bu da memnuniyet verici. Üstelik de parçaların sözlerine ve dur-kalklarına uyum içinde eşlik ediyorlar. Replikası kolay bir topluluk değil Camel, aritmetiği ve düzenlemeleri karmaşık. Üstüne bir de ekipman olarak çok daha azına sahip olmasına (örneğin sadece bir klavye, Roland VR-09 ile çalmalarına) karşın vazifesini alnının akıyla yerine getiriyor Arubaluba. Eksikleri olsa da bunu yüksek sadakatleri ve ruhlarıyla kapatıyorlar. Genel olarak aslına uygun yorumluyorlar parçaları. Ancak bazı parçaların solo kısımlarında serbest doğaçlama pasajlar koyabiliyorlar.
Camel bu topluluğa emniyetli bir mihmandarlık yapıyor. Onlar Camel aşkıyla yola çıkmış ama yetinmeyerek kendi bestelerine de mesai harcamışlar. Örneğin henüz ismi belli olmayan (“Terakkiperver” ya da “İlk Adım” olacağı söylenen) bestelerinden birini çalıyorlar.
“Nimrodel”, “Never Let Go” ve kapanışta “Lady Fantasy” derken büyük ikramiye kaçsa da amorti vuruyor, böylelikle Camel konseri deve olmuyor; Arubaluba, Prog-Türk ve Blind sayesinde. Bir de iki seçim arası konser olmaz, moralimiz bozuk, hava yağmurlu, bu akşam Fenerbahçe maçı var mazeretlerine sığınmadan o akşam orada bulunanlar...
FOTOĞRAF: NACİ MERT
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