Yayınlanma: 08.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 08.10.2023 - 14:46

Sanatın derinliklerinde dolaşan bir yolculukla karşı karşıyasınız. Bu serginin hazırlık süreci, kadının kendini keşfedişi ve ifadesini anlatan bir öyküyü barındırıyor. Sanatçının dilinde, masalların, tiyatro repliklerinin ve şiirin büyülü gücü bulunuyor; kendine özgü ve benzersiz bir ifadeyle sizi içine çekiyor.

Kadın olarak misyonunu tanımlarken, günümüzde kadının sözünü dile getirme cesaretini ve kendini keşfetme sürecini vurguluyor. Sergide kullanılan sade ve yalın renkler, hayatın zorluklarına karşı bir direnişi simgeliyor. Sanatçı, kendi içsel yolculuğunu ve diğer kadınlara ilham olma arzusunu paylaşıyor.

Eserlerindeki sembolik imgeler, izleyicinin kendi duygusal deneyimlerine bırakılmış yorumlara açık. Serginin amacı, her gün karşılaştığımızın ötesine geçmek, özümüze ayna tutarak kendimizi daha iyi anlamak. Sanat, bu sergide ruhunuza inmek için bir araç olarak kullanılıyor, bilinmeyen taraflarınızı keşfetmeye davet ediliyorsunuz.

"Sana verilecek senden daha kıymetli bir şey bulamadım." sözü, serginin ana temasını güzel bir şekilde özetliyor. Sergi, Anadolu'nun kadim bilgilerinden ilham alırken, modern dünyada özümüzden uzaklaştığımızı hatırlatıyor ve kendimize dönme çağrısında bulunuyor. Bu sergiyle, henüz keşfetmediğiniz veya cesaret edemediğiniz yönlerinizi görünür kılma fırsatını buluyorsunuz.

Fırat Neziroğlu Atölyesi'nde 4-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek "Biz, Kadınlar…" Ayna sergisi, ressam Pınar Tuba Biçmen'in kadın olmanın derinliklerine dair ifadesini sunuyor.

Serginin gerçekleştirileceği adres ise Fırat Neziroğlu Atölyesi, Bahçeşehir Üniversitesi Kuzey Yerleşkesi, A Blok-B1 Beşiktaş/İstanbul