'Boş Çerçeve' tiyatro oyunu Ankara ve İstanbul'da izleyiciyle buluşacak

Yayınlanma: 12.02.2025 - 22:29

Güncelleme: 12.02.2025 - 22:29

Türkiye'nin Frankfurt Başkonsolosluğu himayesinde faaliyetlerini sürdüren Tiyatro Frankfurt'un hazırladığı "Boş Çerçeve" tiyatro oyunu, Ankara ve İstanbul'da sahnelenecek.

Eser, 18-19 Şubat'ta Ankara Devlet Tiyatrosu Akün Sahnesi'nde, 21-22 Şubat'ta ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Önceki yıl hayatını kaybeden usta oyuncu Ayla Algan, oyunun süpervizörlüğünü üstlenmişti. Algan'ın anısının da oyunda yaşatılması amaçlanıyor.

Eserde Çiğdem Spickermann, Sinan Çamcı, Demet Öztürk, Elif Bilge Işıloğlu, Oğuz Akgeyik, Cem Şimşek, Burçin Candan Acun ve Onur Bağdadioğlu rol alıyor.

Gonca Ekiz'in reji asistanlığını yaptığı projede, Hannan Aslan sanat yönetmenliğini, Şahin Vural dekor tasarımlarını, Demet Öztürk kostüm tasarımlarını, Cem Şimşek müzikleri, Venüs Bekar ise oyunun Almanca çevirisini yaptı.