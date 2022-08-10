Bu yıl 4. kez alternatif işleri izleyiciyle buluşturacak olan Fringe tanıtımını yaptı

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

İstanbul Fringe Festival, bu yıl 4. kez, salgın sonrası tamamen fiziksel olarak 17-24 Eylül tarihlerinde şehrin birçok noktasında karşımıza çıkacak. Bu mekânlara restorasyon sonrası ziyaretçi akınına uğrayan Yerebatan Sarnıcı da dahil. Diğer mekânlar ise şöyle: Akbank Sanat, BeReZe Gösteri Evi, DasDas, ENKA Sanat, Fişekhane, Fugamundi, Hann Sahne, Kadıköy Belediyesi Alan Kadıköy, Kadıköy Emek Tiyatrosu, Müze Gazhane, Nor.Kadıköy, Sakıp Sabancı Müzesi, Tuhafier.

Festival kapsamında Türkiye’nin yanı sıra ABD, Belçika, Brezilya, Fransa, Hollanda, İsrail, İtalya, Rusya, Singapur, Slovakya ve Yunanistan’dan ekipler oyunlarını sahneleyecek. Programda yine atölyeler, konuşmalar ve partiler yer alıyor.

DÜNYA ÇAPINDA

Fringe Festival’in güzel bir tarihi ve hikâyesi var. Kelime olarak Fringe, “alternatif”, “keşfedilmemiş” ve “sınır” anlamına geliyor. 1947 yılında Uluslararası Edinburg Festivali’ne “misafir olarak” katılan ve gösterilerini “bir kenarda” sergilemek zorunda kalan sekiz ekip ile başladı. Bugün Fringe festivalleri her yıl dünyanın farklı şehirlerinde 170 bin sanatçıyı, 250 farklı mekânda ve 60 bin etkinlikte, yaklaşık 19 milyon kişiyle buluşturuyor. İstanbul Fringe’in de en başından bu yana sahne sanatlarının içinden ve dışından parlak bir organizasyon ekibi var. Araya salgın ve ekonomik kriz de girse festivali düzenlemeyi sürdürüyorlar. Hatta mümkün olduğunca kamusal alana çıkmayı, yurttaşlarla buluşmayı amaçlıyorlar. Bilet fiyatları geçen yıl öğrenciler için 30 TL’ydi. Ancak ulaşılabilir fiyat politikası belirlemeye çalışsalar da bu yılki öğrenci biletlerinin 50 TL’ye yükseltmek zorunda kaldıklarını belirttiler, tam bilet ise 100 TL. Biletlere tiyatrolar.com.tr’den ulaşılabilecek.

Festival bu yıl TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ’nin şehir sponsorluğunda ve kripto varlık işlem platformu Paribu’nun resmi sponsorluğunda yapılacak. Festivalle ilgili detaylar ve program için www.fringeistanbul.com ve sosyal medya hesaplarını takip etmekte fayda var.

Yunanistan’dan gelen A(r)ct: Art Can Act ekibinin “Look, Little Man” oyunu 22 Eylül’de Kadıköy Emek Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

GEÇEN ÜÇ YIL

Festival ilk kez düzenlendiği 2019’da 22 performans, 6 atölye ve 3 partiyle, 18 farklı mekânda, yaklaşık 4 bin seyirciyi bir araya getirmişti. İkinci yılında pandemi koşullarında çevrimiçi ortama taşınan İstanbul Fringe Festival, Türkiye’nin tamamen dijital ilk performans sanatları festivali oldu. İstanbul Fringe Festival 2020 Online, Türkiye’den ve yurtdışından toplam 15 ekibin işleri, söyleşi ve atölyeleri YouTube, Instagram ve Zoom’da 30 binin üzerinde görüntülenme aldı. Geçen yıl ise hibrit bir programla hem fiziksel hem çevrimiçi olaram tüm sezona yayıldı. Bu yıl ise tamamen fiziksel olarak düzenleniyor.