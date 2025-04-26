Çankaya'da Cumhuriyet Roman Öykü Günleri sürüyor: Öner Yağcı'ya 'Onur Ödülü' verildi

Yayınlanma: 26.04.2025 - 13:33

Güncelleme: 26.04.2025 - 13:36

Çankaya Belediyesi, Cumhuriyet Gazetesi ve Cumhuriyet Kitapları işbirliğiyle düzenlenen Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri kapsamında, yazar Öner Yağcı‘ya yazın, sanat, kültür ve düşünce dünyasına yaptığı katkılar nedeniyle Onur Ödülü verildi.

Ödülü, 25 Nisan akşamı gerçekleştirilen törende Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri ve yazarımız Işık Kansu ve Çankaya Belediyesi Kültür Müdürü Ethem Torunoğlu birlikte sundu. Salonda bulunan edebiyatseverler, uzun süre ayakta alkışlayarak Yağcı’ya sevgi ve saygılarını sundular.

Sanatın Toplumsal Sorumluluğu Tartışılıyor

Dün başlayan Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri, edebiyat ile toplum arasındaki güçlü bağı ve sanatın değişen toplumsal koşullara karşı sorumluluğunu tartışmaya açtı. Onur konuğu olarak ağırlanan Öner Yağcı, etkinlik boyunca sanatın toplumsal işlevi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bugünkü sabah oturumunda, Öner Yağcı, Halil Genç ve Dr. Gökçe Ulus, “Toplumsallığın Yazından Uzaklaştırılmasında Siyasetin Etkisi” başlıklı panelde bir araya geldi.

Gökçe Ulus edebiyatın hakikati dillendirme işlevine, Halil Genç ise örgütlenmenin ve kolektif bilincin önemine vurgu yaptı.

Öner Yağcı, sanatın bireyi özneleştirme ve toplumun dönüşümünde yol açıcı olma görevini anlattı.

Öğleden sonra Özcan Karabulut, Erdal Atıcı ve Alper Akçam, “Yoksulluk, Yoksunluk Bağlamında Yazın” panelinde, yoksulluk ve toplumsal eşitsizliğin edebiyattaki yansımalarını tartıştılar.

Etkinlik, yarın da yapılacak söyleşilerle tamamlanacak.

Yarın Saat 13.30’da düzenlenecek “Yazarlara Yol Açıcı Yazarlar” başlıklı oturumda Sevgi Can Yağcı, Gürsel Korat ve İsa Küçük konuşacak. Saat 16.00’da ise Prof. Dr. Üstün Dökmen, “Toplum, Yazın, İnsan” söyleşisinde yazının toplumsal bilinç ve psikolojiyle ilişkisini irdeleyecek.

Sanatın Toplumsal İşlevine Vurgu

Tüm oturumlarda, sanatın bireyi özneleştirir; edebiyaınt, toplumsal hafızayı canlı tuttuğu ortak bir gerçek olarak ön plana çıktı. Küreselleşmenin kültürel tahribatına ve bireyselleştirici ideolojilere karşı düşüncenin ve yazının örgütlü direnişi bir kez daha vurgulandı.

Çankaya Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri, bugün yapılacak oturumlarla sona erecek; ancak burada doğan düşünceler, tartışmalar ve umutlar uzun süre sanatseverlerin zihinlerinde yaşamaya devam edecek.