Cannes 2024: Yorgos Lanthimos, Francis Ford Coppola ve Luca Guadagnino'dan büyüleyici filmler!

Yayınlanma: 06.03.2024 - 14:31

Güncelleme: 06.03.2024 - 14:31

Geçen yıl Cannes Film Festivali'nde Hollywood yıldızları kırmızı halıda boy gösterirken, bu yılın festivali, oyuncu ve senarist grevleri ve ekonomik zorluklar nedeniyle daha hafif bir ton taşıyabilir. Ancak, "Barbie" yönetmeni Greta Gerwig'in jüri başkanlığını üstlendiği festival, yine de birçok önemli ismi ağırlayacak.

Jacques Audiard'ın yönettiği ve Zoe Saldana ile Selena Gomez'in başrollerini paylaştığı müzikal melodram "Emilia Perez", Kirill Serebrennikov'un Ben Whishaw'un oynadığı "Limonov, The Ballad of Eddie" ve August Diehl'in Nazi doktor Josef Mengele'yi canlandırdığı "The Disappearance" gibi yüksek profilli Avrupa filmleri festivalde yer alacak.

Cannes'ın resmi seçkisi için birçok film arasında, Yorgos Lanthimos'un Emma Stone ile buluştuğu "Poor Things", Andrea Arnold'un Barry Keoghan ve Franz Rogowski'li "Bird"ü ve Francis Ford Coppola'nın Adam Driver ve Forest Whitaker'lı "Megalopolis" de dikkat çekiyor. Coppola'nın 1979'da Cannes'da gösterilen "Apocalypse Now"dan bu yana festivalde ilk kez gösterilecek olan "Megalopolis", büyük bir geri dönüşe işaret ediyor.

Buna ek olarak, Luca Guadagnino'nun "Queer"i gibi diğer ilgi çekici filmler de seçkide yer alacak.

Bu yılki Cannes Film Festivali, 14-25 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek ve sinemaseverleri dopdolu bir film şöleni bekliyor.