"Çello ve Piyano ile Rahmaninov" dinletisi Süreyya Operası'nda
"Çello ve Piyano ile Rahmaninov" dinletisi 17 Ekim'de Süreyya Operası'nda müzikseverlerle buluşacak.
Post romantizmin vazgeçilmez bestecilerinden S. Rahmaninov’un 150. doğum yılına ithafen bestecinin çello ve piyano repertuvarının yer aldığı albüm ‘Rachmaninov works for Piano& Cello’ yayınlanmasının ardından ilk olarak Süreyya Operası'nın büyülü atmosferinde seyirciyle buluşuyor.
Güldiyar Tanrıdağlı ve Çağlayan Çetin'in yer aldığı programda Rahmaninov'un görkemli eseri Çello&Piyano sonatının yanı sıra Op. 2 Prelüd ve Dance Orientale ve müzisyenler tarafından uyarlanmış Lied’lerden bir seçki yer alıyor.
Güldiyar Tanrıdağlı
Program:
Sergey Rahmaninov (1873-1943)
Çello ve Piyano İçin 2 Parça Op. 2
Prelude
Dance Orientale
S. Rahmaninov
Romances;
Vocalise Op.34 No.14
How Fair This Spot Op.21 No:7
The Harwest of Sorrow Op.4 No:5
The Night is Mournful Op.26 No: 12
A- Oo Op. 38 No:6
Oh! Do’nt Grieve For Me Op. 14 No:8
Arion Op. 34 No:5
Romance, Fa minor
The Prayer Op. 8 No.6
I Wait for Thee Op.14 No: 1
Çello-Piyano Sonatı Op.19
Lento- Allegro moderato
Allegro Scherzando
Andante
Allegro mosso
Çağlayan Çetin
Ara dahil yaklaşık 100’ sürer.
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