"Çello ve Piyano ile Rahmaninov" dinletisi Süreyya Operası'nda

11 Ekim 2022 Salı, 13:23

Post romantizmin vazgeçilmez bestecilerinden S. Rahmaninov’un 150. doğum yılına ithafen bestecinin çello ve piyano repertuvarının yer aldığı albüm ‘Rachmaninov works for Piano& Cello’ yayınlanmasının ardından ilk olarak Süreyya Operası'nın büyülü atmosferinde seyirciyle buluşuyor.

Güldiyar Tanrıdağlı ve Çağlayan Çetin'in yer aldığı programda Rahmaninov'un görkemli eseri Çello&Piyano sonatının yanı sıra Op. 2 Prelüd ve Dance Orientale ve müzisyenler tarafından uyarlanmış Lied’lerden bir seçki yer alıyor.

Güldiyar Tanrıdağlı



Program:

Sergey Rahmaninov (1873-1943)

Çello ve Piyano İçin 2 Parça Op. 2

Prelude

Dance Orientale

S. Rahmaninov



Romances;

Vocalise Op.34 No.14

How Fair This Spot Op.21 No:7

The Harwest of Sorrow Op.4 No:5

The Night is Mournful Op.26 No: 12

A- Oo Op. 38 No:6

Oh! Do’nt Grieve For Me Op. 14 No:8

Arion Op. 34 No:5

Romance, Fa minor

The Prayer Op. 8 No.6

I Wait for Thee Op.14 No: 1

Çello-Piyano Sonatı Op.19

Lento- Allegro moderato

Allegro Scherzando

Andante

Allegro mosso

Çağlayan Çetin



Ara dahil yaklaşık 100’ sürer.