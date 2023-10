Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı'ndan 100. yıla özel resital:

Yayınlanma: 02.10.2023 - 16:20

Güncelleme: 02.10.2023 - 16:21

Cin Ali Eğitim ve Kültür Vakfı, Cumhuriyet’in ve Ankara’nın Başkent Oluşunun 100. yılı onuruna "Notalardaki Başkent: Bir Ankara Anlatısı" konferans resitali düzenliyor. Cumhuriyetin 100 yıllık müzik yolculuğunun aktarılacağı konferans resitalde Piyanist Türev Berki, farklı dönem ve ekollerden bestecilerimizin piyano eserlerini icra edecek. Besteciler, eserler ve eserlerin bestelendiği dönemde Ankara’daki sanat ve kültür hayatına ilişkin bilgilerin de sunulduğu bu özel akşamda dinleyiciler, farklı anlatıma sahip bir resitale tanık olacaklar. Cumhuriyetle birlikte başlayan müzik atılımının bugün ulaştığı düzey, her biri kendi kuşağının temsilcileri olan bestecilerin özenle seçilen eserleriyle sergilenecek. Sanatçı Berki'nin ayrıntılı teknik analizlere dayanarak müzik teorisi bakımından titizlikle etüt ettiği eserler, farklı bir yorumla sunulacak. Bilkent Üniversitesi Kampüsü'nde yer alan Bilkent Konser Salonu’nda 5 Ekim saat 20.00'deki etkinliğin sunuculuğunu da Ece Akyüz üstleniyor.

PROGRAM

Mithat Fenmen Vals, do diyez minör (1933)

Muammer Sun Yurt Renkleri II (1955)

Mert Karabey Sonatine (2006)

ARA

Ahmed Adnan Saygun Piyano Sonatı, Opus 76’dan İki Bölüm (1990)

Ulvi Cemal Erkin Beş Damla (1931)

Türev Berki kimdir?

1970 yılında Ankara'da doğan Türev Berki, piyano öğrenimine Elif ve Bedii Aran'ın öğrencisi olarak başladı. 1982'de Berlin'de düzenlenen 29. Uluslararası Steinway Piyano Yarışması'nda henüz 12 yaşında iken birinci olmasının ardından İtalya'da katıldığı Senigallia Uluslararası Genç Piyanistler Yarışması'nda ise ödüle lâyık görülen beş yarışmacı arasında yer aldı. Genç bir piyanist olarak pek çok ülkede özel kültürel etkinlikler kapsamında konserler verdi. 2001 yılında ise, Moons and Stars Project organizasyonu çerçevesinde New York'un ünlü konser salonu Carnegie Hall'daki performansı geniş yankı uyandırdı. 1991 yılından itibaren müziği anlama tutkusu nedeniyle piyanistliğiyle birlikte müzik teorisini çalışmalarını sürdürmeye başladı. Berki, müzik analizi ve sistematik müzikoloji konularına odaklanan çalışmalarını, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Teorileri Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak sürdürdü. Sanatçının yurt dışında verdiği hemen her resitalin programında bir Türk bestecinin yapıtını görmek mümkün. Son yıllarda, müzikolojik bir bakış açısıyla da şekillenen temalı konserlere ve konferans-resitallere ağırlık veren Berki, 1998'den bu yana uluslararası arenada Steinway Sanatçısı unvanına sahip.