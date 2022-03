Coda Oscar’a damgasını vurdu

29 Mart 2022 Salı, 05:00

Sonuçları açısından sürpriz olmayan 94. Oscar Ödülleri gecesine, aday olduğu üç dalda da Oscar kazanan “CODA” damgasını vurdu. Törende herkesi şoke eden olay ise ünlü aktör Will Smith’in karısının sağlığıyla dalga geçen sunucu komedyen Chris Rock’attığı tokattı! Will Smith daha sonra ödülünü alırken ağlayarak özür diledi.

Ödüllere gelirsek: 9 iddialı rakibini geride bırakarak En İyi Film seçilen “CODA”nın yönetmeni Sian Heder (45) “En İyi Uyarlama Senaryo Ödülü”nün sahibi oldu. Filmde engelli bir aile reisini canlandıran Troy Kostur “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kazanarak Akademi Ödülleri tarihinde Oscar alan ilk sağır- dilsiz aktör olarak tarihe geçti. Filmde eşini canlandıran Marlee Matlin “Başka Tanrının Çocukları” (1986) ile Oscar Ödüllü ilk sağır- dilsiz oyuncu olmuştu.

Oscar gecesinin düş kırıklığını, 12 dalda aday olup bunlardan sadece birini ödüle çevirebilen “Power Of The Dog” yaşadı. “En İyi Yönetmen” seçilen Jane Campion, “Piyano”dan sonra 2. Oscar Ödülüne kavuştu. Kadın Oyuncu seçimlerinde sürpriz yaşanmadı; “En İyi Kadın Oyuncu” Jessica Chastain “The Eyes Of Tammy Faye” ile “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” Ariana De Bose “West Side Story” ile kariyerlerinin ilk Oscar’ını kazandılar. Karısına laf attığı için sunucu Chris Rock’a sahneye çıkıp tokat atan Will Smith, “King Ricard”daki performansıyla “En İyi Erkek Oyuncu” seçildi.

“En İyi Uluslararası Film Ödülü”nü beklendiği gibi Japon Ryusuke Hamaguchi’nin “Drive My Car”ı kazandı. Kenneth Branagh tahmincileri yanıltmayarak çocukluk anılarını anlattığı “Belfast” ile “En İyi Özgün Senaryo Ödülü”nün sahibi oldu. Üç dalda aday olmasına rağmen Danimarka’dan gelen belgesel “Flee” törenden eli boş ayrıldı. Aday gösterildiği 10 daldan 7’sini ödüle çeviren Denis Villeneuve’ün “Dune”u, teknik dallarda rakiplerini geride bırakarak gecenin bir başka kazananı oldu.

Fransız filmi “Hayatımın Şarkısı / La Famille Bélier”nin remake’i olan “CODA” adını “İşitme Engelli Ebeveynlerin Çocukları / Children Of Deaf Adults”ın baş harflerinden alıyor.

- En İyi Film: CODA

- En İyi Yönetmen: Jane Campion (The Power of the Dog)

- En İyi Kadın Oyuncu: Jessica Chastain (The Eyes of Tammy Faye)

- En İyi Erkek Oyuncu: Will Smith (King Richard)

- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Ariana Debose (West Side Story)

- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Troy Cotsur (CODA)

- En İyi Orijinal Senaryo: Belfast – Kenneth Branagh

- En İyi Uyarlama Senaryo: CODA – Siân Heder

- En İyi Uluslararası Film: Drive My Car (Japonya)