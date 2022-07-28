Künefe malzemeleri nelerdir? Künefe nasıl yapılır? Künefe tabağı nasıl olur? Künefe kaç kalori?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 10:45

Mevsimsiz ve şerbetli bir tatlı olan künefe, şık görünümü ve tadıyla yiyenleri kendine hayran bırakıyor. En çok tercih edilen tatlılar arasında bulunan künefenin tarifini sizler için derledik. İşte tüm sırlarıyla künefe tarifi...

KÜNEFE MALZEMELERİ NELERDİR?



250 gram tel kadayıf

150 gr tuzsuz künefe peyniri

4 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı pekmez

Şerbeti için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı limon suyu

Üzeri için;

Toz Antep fıstığı

Süt kaymağı veya dondurma (isteğe bağlı)



KÜNEFE NASIL YAPILIR?



Öncelikle künefenin şerbeti hazırlanır. Şerbet için, su ve şeker bir tencereye alınarak kaynamaya bırakılır.

Şerbet kaynamaya başlayınca şekerin kesilmemesi için 1 çay kaşığı limon suyu eklenip 10-15 dakika kadar daha kaynatılır ve şerbet soğumaya bırakılır.

Künefe için, tereyağı kısık ateşte eritilir.

Eriyen tereyağı bir kenara alınarak bekletilir.

Tereyağı donduktan sonra altında tereyağının suyu olacaktır bu suyu kullanmayın.

Donmuş olan tereyağına 1 çay kaşığı pekmez ekleyerek muhallebi kıvamına gelecek şekilde karıştırılır.

Varsa künefe tepsisi yoksa alüminyum veya teflon tavanın altı bu pekmezli yağ karışımı ile yağlanır.

Kadayıf tel tel tiftiklenerek ayrılır.

Ardından bıçakla 1 cm kalınlığında kesilerek iki parçaya ayrılır.

Ayırdığımız kadayıfın bir parçası yağlanmış tepsinin dibine aralarda boşluk kalmayacak şekilde serilir.

Rendelenmiş peynirler kadayıfın üzerine yayılır.

Diğer kadayıf da peynirin üzerinde boşluk kalmayacak şekilde kapatılır.

Kenarları düzeltilir ve başka bir tepsi altıyla veya eliniz ile üzerine bastırılır.

İyice bastırarak arasında boşluk kalmamasına, kadayıfın sıkı yerleşmesine dikkat edin.

En kısık ateşte ocağın üzerinde tepsi çevrilerek pişirilir.

Altının tamamen kızardığından emin olduğunuzda tepsiyi bir tabağın veya tepsinin üzerine ters çevrilir ve diğer tarafının pişmesi için ikinci tepsinin içi de yağlanır.

Kızaran kısım üstte kalacak şekilde künefe tepsiye yerleştirilir ve altı kızartılır. Böylece iki tarafı da kızarmış olur.

Şerbeti kenarından başlanarak dökülür. Antep fıstığı veya süt kaymağı ile servis edilir.

KÜNEFE TABAĞI NASIL OLUR?



Künefe, bakır küçük bir tepsiyi andıran özel bir tabakta yapılır. Fiyatı oldukça uygun olan künefe tabağını, istediğiniz büyüklüğe göre alabilirsiniz.

KÜNEFE İÇİN HANGİ PEYNİR KULLANILIR?

Künefe yaparken kesinlikle çiğ süte yakın tuzsuz peynirler tercih edilmelidir. En kolay bulunanlar dil peyniri ve lor peyniri olduğu için birçok yerde bunların tercih edildiğini görürsünüz.

PÜF NOKTALAR:

Künefe hazırlamadan önce tel kadayıfı derin dondurucuda bekletirseniz kolaylıkla kırılacak ve tel tel ayrılacaktır.



Bakır tepsi kullanın.



Şerbet ılık, künefe sıcak olmalıdır, şerbet sıcakken dökerseniz künefeniz hamur olacaktır.



Künefeyi ocak üzerinde döndürerek, yakmadan, kısık ateşte pişirmeye dikkat edin.Şerbet oda sıcaklığında soğumuş ve dinlenmiş, ocaktan alınan künefe sıcak olmalıdır.

Peynirlerin üzerini boşluk bırakmayacak şekilde kadayıflarla kaplamaya özen gösterin. Aksi takdirde künefenin üzerinde yanıklar oluşacaktır.

KÜNEFE KAÇ KALORİ?

Küçük porsiyon künefe: 380 kaloridir. Orta porsiyon künefe: 443 kaloridir. 300 gramlık büyük boy porsiyon künefe: 759 kaloridir.

