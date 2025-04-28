Cumhuriyet Roman ve Öykü Günleri sona erdi

Yayınlanma: 28.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 28.04.2025 - 04:00

Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde 25 Nisan’da başlayan etkinliklerde edebiyatın toplumsal işlevi, bireysel yazı serüveni ve yazının geleceği tartışıldı. Onur konuğu olarak edebiyatımızın önemli kalemlerinden, gazetemizin yazarı Öner Yağcı’nın ağırlandığı etkinliklerde, yazarlar, akademisyenler ve edebiyatseverler bir araya gelerek sözün dönüştürücü gücünü yeniden keşfetti.

Etkinliğin son günü, “Yazarlara Yol Açıcı Yazarlar” başlıklı oturumla başladı. Sevgican Yağcı, Gürsel Korat ve İsa Küçük’ün katıldığı bu söyleşide, yazmanın ve okumanın birbirine nasıl içkin olduğu, bireysel deneyimlerden yola çıkılarak tartışıldı.

Sevgican Yağcı, çocukluk yıllarından bugüne uzanan okuma serüveninin yazın serüveni üzerindeki belirleyici etkisini anlatarak her okuyuşun bir yeniden yazma eylemi olduğuna işaret etti. Gürsel Korat, insanlık tarihinde yazının hem zihni hem duyguları aydınlatan iki ana damarı olduğundan söz ederken İsa Küçük de gençlik yıllarındaki edebi karşılaşmaların bireysel ve toplumsal belleğe katkısını örneklerle aktardı.

BİLİM, SANAT VE TOPLUM

Bir sonraki “Toplum, Yazın, İnsan” başlıklı konuşmada Prof. Dr. Üstün Dökmen sahnedeydi. Dökmen, sanatın insan yaşamı üzerindeki etkisini bilimle karşılaştırmalı bir biçimde ele aldı. Müzik ve edebiyatın insan ruhundaki yeri üzerinde duran Dökmen, müziğin bireyler üzerindeki ani etkisine, edebiyatın ise toplumları uzun vadede dönüştürücü gücüne dikkat çekti.