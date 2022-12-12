Dede Korkut Hikayeleri nedir? Dede Korkut kimdir? Dede Korkut Hikayeleri'ndeki karakterler kim?

12 Aralık 2022 Pazartesi, 10:44

Batu Alıcı, geçtiğimiz günlerde katıldığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına adından söz ettirmişti. Alıcı, kendisine yöneltilen 11 soruya da doğru cevap vererek milyonluk final sorusunu görmeye hak kazandı. Soruda, “Hangisi Dede Korkut hikayelerindeki karakterlerden biri değildir?” denildi. Peki, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 1 milyon Türk Lirası değerindeki sorunun cevabı ne?

DEDE KORKUT KİMDİR?

Korkut Ata (Dede Korkut), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmış; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler’in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı’ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

DEDE KORKUT HİKAYELERİ NEDİR?

Dede Korkut Hikayeleri, Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destansı hikâyeleridir. İçerdiği on iki hikâyenin büyük bölümü ilk defa 10-11. yüzyıllar arasında Oğuzların eski yurdu olan Seyhun nehri boylarında ortaya çıkmış, 11. yüzyılda Oğuzlar’ın Kuzey İran, Güney Kafkasya ve Anadolu’yu ele geçirmeleri ile Yakındoğu’ya gelmiştir. “Alpamış” olarak da bilinen Bamsı Beyrek hikâyesi ise 5 ve 6 yüzyıllara kadar tarihlenmektedir. Eserin günümüze ulaşan üç adet el yazması mevcuttur. Biri 19. yüzyılda Dresden’de, diğeri 20. yüzyılda Vatikan'da, üçüncüsü ise 21. yüzyılda Kazakistan'da bulunmuştur.

Dresden nüshasına göre eserde sırasıyla şu Oğuz hikâyeler vardır.

Dirse Han Oğlu Boğaç Han

Salur Kazan'ın Evi Yağmalanması

Kam Büre Bey Oğlu Bamsı Beyrek

Kazan Bey Oğlu Uruz'un Tutsak Olması

Duha Koca Oğlu Deli Dumrul

Kanlı Koca Oğlu Kanturalı

Kazılık Koca Oğlu Yegenek

Basat'ın Tepegöz'ü Öldürmesi

Begin Oğlu Emren

Uşun Koca Oğlu Segrek

Salur Kazanın Tutsak Olup Oğlu Uruz'un Çıkarması

İç Oğuz'a Taş Oğuz Asi Olup Beyrek Öldüğü

DEDE KORKUT HİKAYELERİ'NDEKİ KARAKTERLER

Bamsı Beyrek

Banu Çiçek

Basat

Bayındır Han

Burla Hatun

Deli Dumrul



