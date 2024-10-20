Denis Villeneuve'den sürpriz açıklama: Dune 3, beklenenden daha erken gelebilir...

Yayınlanma: 20.10.2024 - 17:26

Güncelleme: 20.10.2024 - 17:26

Denis Villeneuve, Dune: Bölüm 2 ile sinemaseverleri bir kez daha Arrakis'e götürdü ve bu büyük başarıyı hız kesmeden devam ettirecek gibi görünüyor. Yönetmen, Dune: Messiah için ara vermeden geri dönüş yaparak beklenenden çok daha erken kamera arkasına geçeceğini açıkladı.

Villeneuve, birkaç ay önce Dune: Bölüm 2 ile Dune: Messiah arasında bir mola vermeyi planladığını duyurmuştu. Ancak, Dune: Bölüm 2'nin gişede elde ettiği büyük başarı, yönetmeni planlarını değiştirmeye zorladı. Film, dünya çapında 700 milyon doları aşan bir gişe hasılatıyla büyük övgü topladı. Bu başarının ardından Villeneuve, tatil planlarını bir kenara bırakarak bir an önce Dune evrenine dönme kararı aldı.

Kanadalı Fransız yönetmen, Deadline'a yaptığı açıklamada, "Düşündüğümden daha hızlı bir şekilde kamera arkasına geçiyorum" dedi. Villeneuve, Dune: Messiah filminin senaryosu üzerinde çalışmaya başladığını da belirtti. Devam filmi için henüz net bir zaman çizelgesi vermeyen Villeneuve, projenin başlangıç tarihine dair kesin bir bilgi paylaşmadı. Ancak, 2026'daki olası çekim tarihlerine şaşkın bir ifadeyle yaklaştığı bildirildi.

Warner Bros, bu yılın başlarında Villeneuve'ün bir sonraki büyük projesi için 18 Aralık 2026 tarihini duyurmuştu. Bu projenin Dune: Messiah olduğu düşünülürse, Villeneuve’ün çekimlere çok daha erken başlaması gerekecek.