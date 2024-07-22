Dexter Morgan, 'Dexter: Original Sin' ile ekranlara geri dönüyor

Yayınlanma: 22.07.2024 - 23:34

Güncelleme: 22.07.2024 - 23:34

Sevilen dizi "Dexter"ın yan dizisi olan "Dexter: Original Sin" ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 10 bölümlük bu gerilim dizisi, Dexter Morgan'ın gençlik yıllarına odaklanıyor. Dexter Morgan rolünde Patrick Gibson, Harry Morgan rolünde Christian Slater ve Debra Morgan rolünde Molly Brown yer alıyor.

DİZİNİN KONUSU

1991 Miami'sinde geçen "Dexter: Original Sin", Dexter'ın öğrencilikten intikam peşindeki seri katilliğe geçişini konu alıyor. Dexter'ın (Patrick Gibson) içindeki karanlık dürtüler daha fazla göz ardı edilemez hale geldiğinde, bu dürtüleri kontrol etmeyi öğrenmek zorunda kalır. Babası Harry'nin (Christian Slater) rehberliğinde, Dexter, kanun güçlerinin radarına takılmadan toplumdan yok edilmeyi hak eden insanları bulup öldürmesine yardımcı olmak için belirli kurallar benimser. Bu süreç, Miami Metro Polis Departmanı'nda adli tıp stajına başlayan genç Dexter için büyük bir zorluktur.

"Dexter: Original Sin"de Aaron Spencer rolüyle Patrick Dempsey, Angel Batista rolüyle James Martinez, Maria LaGuerta rolüyle Christina Milian, Vince Masuka rolüyle Alex Shimizu ve Bobby Watt rolüyle Reno Wilson yer alıyor.