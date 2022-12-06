Dilek Yıldırım Bozal’dan 'Tasarımda Rengin İşlevi'

06 Aralık 2022 Salı, 00:35

Dilek Yıldırım Bozal’ın uzun süren araştırmalarının ve çalışmalarının derlendiği Tasarımda Rengin İşlevi (Alternatif Yayıncılık) adlı kitabında renklerin yüzyıllar boyu insan yaşamında, sanatta, doğadaki yeri ve işlevini inceleniyor.

Bozal kitabında, rengin tasarımdaki önemini, renk konusundaki eksikliğin tasarımda meydana getireceği olumsuz etkilerini vurgulayarak ve sanatta, endüstride ve yaşamın her alanında rengin kullanılma modellerini ele alıyor. Van Gogh’tan Henri Matisse’e ışık, renk ve doğa ilişkilerinin de irdelendiği Tasarımda Rengin İşlevi kitabı, renk dizgeleri teorilerinden, renklerin birbirine olan etkilerine kadar hemen hemen her konuyu işleyen bir kaynakça niteliği taşıyor.

Tasarımda Rengin İşlevi / Dilek Yıldırım Bozal / Alternatif Yayıncılık / 168 s. / 2022