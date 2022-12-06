Dilek Yıldırım Bozal’dan 'Tasarımda Rengin İşlevi'
Dilek Yıldırım Bozal’ın uzun süren araştırmalarının ve çalışmalarının derlendiği Tasarımda Rengin İşlevi adlı kitabı, Alternatif Yayıncılık tarafından yayımlandı.
Dilek Yıldırım Bozal’ın uzun süren araştırmalarının ve çalışmalarının derlendiği Tasarımda Rengin İşlevi (Alternatif Yayıncılık) adlı kitabında renklerin yüzyıllar boyu insan yaşamında, sanatta, doğadaki yeri ve işlevini inceleniyor.
Bozal kitabında, rengin tasarımdaki önemini, renk konusundaki eksikliğin tasarımda meydana getireceği olumsuz etkilerini vurgulayarak ve sanatta, endüstride ve yaşamın her alanında rengin kullanılma modellerini ele alıyor. Van Gogh’tan Henri Matisse’e ışık, renk ve doğa ilişkilerinin de irdelendiği Tasarımda Rengin İşlevi kitabı, renk dizgeleri teorilerinden, renklerin birbirine olan etkilerine kadar hemen hemen her konuyu işleyen bir kaynakça niteliği taşıyor.
Tasarımda Rengin İşlevi / Dilek Yıldırım Bozal / Alternatif Yayıncılık / 168 s. / 2022
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- İYİ Partili Kürşad Zorlu'dan Hüseyin Örs açıklaması