'Dünya Koro Günü'nde 400 kişilik konser...
Devlet Çoksesli Korosu Dünya Koro Günü'nde 400 kişilik koro ile konser verdi.
Devlet Çoksesli Korosu, 8 Aralık Dünya Koro Günü'nde 12 şehirden gelen 400 kişilik koro ile CSO Ada Ankara'da konser verdi.
Devlet Çoksesli Korosu, Dünya Koro Günü dolayısıyla CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da, "Birlikte Söyle" konseriyle müzikseverlere buluştu.
Şef Burak Onur Erdem'in yönettiği konserde, CSO sanatçıları ve Orkestra Akademik Başkent, 400 kişilik koroya eşlik etti.
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