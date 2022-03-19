Dünya Tiyatro Günü'nde Türkiye'de ilk: Aynı gün sahne alacaklar

19 Mart 2022 Cumartesi, 00:00

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un “27 Mart Dünya Tiyatro Günü”nün festival havasında gerçekleşmesi talimatları doğrultusunda festivalin detaylarının paylaşıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

Ankara’daki genel müdürlük binasında gerçekleştirilen toplantıda Genel Müdür Mustafa Kurt, festival hakkında bilgi verdi. Kurt, 26-27 Mart tarihlerinde 86’sı özel, 29’u Devlet Tiyatrosu oyunları olmak üzere 115 oyunun sanatseverlerle buluşacağını belirtti.

"DEVLET TİYATROLARI TARİHİNDE İLK DEFA TÜM TÜRKİYE'DE GERÇEKLEŞECEK"

Genel Müdür Kurt, yapılacak olan çalışmanın Türkiye’nin kültür sanat tarihinde ilk defa gerçekleşen bir buluşması olduğunun altını çizerek, “Mart ayının 27’sinde Türkiye genelinde Kültür ve Turizm Bakanlığının öncülüğünde bir faaliyet gerçekleştireceğiz. Bu da Devlet Tiyatrosu tarihinde ilk defa tüm Türkiye’de gerçekleşecek çok önemli bir sanat buluşması. Bunun için hazırlıklarımızı tamamladık. Pek çok tiyatro bu buluşmaya katılmak için müracaatta bulundu. Arkadaşlarımız da günlerce çok titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Gönül isterdi ki bütün tiyatrolarımızı bu festivalde ağırlayalım ama biz onun içinde mecburen bir seçim gerçekleştirdik ve Türkiye’nin 81 ilinde aynı anda hem Devlet Tiyatrosu hem özel tiyatrolar bir araya gelecek. Bu Devlet Tiyatrosu tarihinde de, Türkiye’nin kültür sanat tarihinde de ilk defa gerçekleşen bir buluşma. Onun için biz çok heyecanlıyız” açıklamasında bulundu.

DEVLET TİYATROLARI'NIN HEDEFİ 80 BİN SANATSEVERLE BULUŞMAK

Devlet Tiyatrosu’nun 73 yıldır ilk defa özel tiyatroyla iş birliği halinde olduğunu vurgulayan Kurt, festivalde hedeflerinin 80 bin seyirciyle buluşmak olduğunu ve oyunların kapalı gişe oynanacağını düşündüklerini kaydederek, “Dünya Tiyatro Günü’nde bir festival başlatmış olacağız Türkiye genelinde. Onun için hem seçimlerimizi yaparken seyirci oranlarının da yüksek olduğu, seyircilerin de sevebileceği Türkiye’deki pek çok özel tiyatroyu, aynı zamanda çocuk tiyatrosunu da bu festivale dahil ettik. Mümkün olduğunca da batıdaki tiyatroları doğuya göndererek bir program hazırladık. Devlet Tiyatrosu da hem batıda hem doğuda çalışmakta. O yüzden seyircilerin görmeyi arzu ettiği pek çok tiyatro oyuncumuz sanatseverlerle buluşacak ve çok heyecanlı olacağını düşünüyoruz. Türkiye genelinde yapılacak bu festivalin yaklaşık 80 bin seyirciye ulaşabileceğini düşünüyoruz. O yüzden kapalı gişe oynayacağımızı düşünüyoruz. Bu festival hem bizim açımızdan hem ülkedeki sanatseverler açısından son derece yerinde oldu. Merak ettiği İstanbul’daki bir oyunu aynı zamanda tiyatroseverin Hakkari’de, Ağrı’da, Iğdır’da görmesi bir heyecan oluşturacaktır. Biz bunun önümüzdeki yıllarda da gelişip büyüyebileceğini düşünüyoruz. O yüzden ne kadar nitelikli ve seçkin oyunlar olursa hem kaliteyi artırmış oluruz hem de nitelik artmış olur. O yüzden bunun bir başlangıç olduğunu düşünüyoruz. Çünkü Devlet Tiyatrosu 73 yaşında ve 73’üncü yılında ilk defa Devlet Tiyatrosu bir iş birliği halinde” ifadelerini kullandı.

"BAKANLIĞIMIZ ÖZEL TİYATROLARA MADDİ ANLAMADA DESTEK SAĞLIYOR"

Genel Müdür Kurt, yapılacak festivalin özel tiyatrolara olacak katkısının ne boyutta olduğuna yönelik soruya, “Bu festival kapsamında Bakanlığımız özel tiyatrolara maddi anlamda bir destek sağlıyor. Ben çok memnun kalacaklarını düşünüyorum. Bu festivale dahil ettiğimiz tiyatrolarla ilgili özel sebepler yüzünden 1-2 tiyatronun dışında bütün tiyatrolarımızla sözleşme imzaladık. Çünkü hepsi hazır vaziyette. Sahnelerine gidecekler ve o gün oyun oynayacaklar. Bu konuda da Kültür ve Turizm Bakanlığının mali desteği söz konusu. Özel tiyatrolara kaynak bakımından bugüne kadar en büyük yatırımı Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı. Bu da takdire şayan bir durum. Pek çok projeyi destekledik” yanıtını verdi.

115 OYUN SANATSEVERLERLE BULUŞACAK

490’a yakın özel tiyatro festivale katılım sağlamak için Devlet Tiyatroları’na başvurdu. Farklı kriterler belirlenerek aralarından uygun özel tiyatrolar festivalde gösterim sağlaması için seçildi. Festivaldeki oyunların biletleri 26 Mart’a kadar satışta olacak. Festival biletlerine biletinial.com internet adresinden ve ‘sanatcepte’ uygulamasından ulaşılabiliyor. Festival kapsamında ülke çapında bakanlığa bağlı Devlet Tiyatroları sahneleri, İl Kültür Müdürlüğü Kültür Merkezi sahneleri ve belediyelere ait sahnelerde 26-27 Mart tarihlerinde temsiller verilecek.

Sahnelenecek oyunlar Değerlendirme Komisyonu tarafından uygun görülerek programa alınan oyunlardan oluşacak ve toplamda 199 temsil gösterilecek. 86’sı özel, 29’u devlet oyunları olmak üzere 115 oyun sanatseverlerle buluşacak. Minik tiyatroseverler için de 17 oyun perde açacak.