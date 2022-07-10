Edebiyatın çınarı Rıfat Ilgaz, Cide’de anıldı

10 Temmuz 2022 Pazar, 04:00

“Cide, doğduğum eşsiz, benzersiz memleket... Ne iyi etmiş de anam beni bu cana yakın memlekette doğurmuş...” dediği Karadeniz’in nadide ilçesinde, toplumcu gerçekçi edebiyatımızın en güçlü kalemlerinden Rıfat Ilgaz, aramızdan ayrılışının 29. yıldönümünde 27’incisi düzenlenen Rıfat Ilgaz Sarı Yazma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında anıldı. Cide halkı için şair, yazar Rıfat Ilgaz’ın önemi çok büyük. “Rıfat Ilgaz’ın memleketi” olarak anılan Cide ve Cideliler böyle bir değere sahip oldukları için gururlular. Yaşamını yitirişinden itibaren onun hatırasına sahip çıkan Cide’de, Ilgaz’ın yapıtlarını okumayan, şiirleriyle duygulanmayan yok gibidir.

Festivalde öncelikle Rıfat Ilgaz’ın restore edilerek bir kültür ve sanat evine dönüştürülen evinden belediye meydanına yapılan yürüyüşe herkesin boynuna taktığı ve Ilgaz’ın romanına da adını veren geleneksel “sarı yazma” damgasını vurdu. Cide Belediye Başkanı Mehmet Eşref Mutlu açılış konuşmasında, “Ülkemizin en değerli aydınlarından, edebiyatımızın koca çınarı, ilçemizin Rıfat Ağabey’i, yaşadığı zor zamanlara rağmen hakkı, doğruyu ve emeği savunmuş, bunu her alanda dile getirmiştir. Her yapıtında halkın yaşadığı sorunları anlatmış, bundan ötürü mahkûm edilmiştir” dedi.

ŞİİR ÖDÜLÜ VERİLDİ

Festival kapsamında edebiyat söylesileri dışında, Rıfat Ilgaz adına düzenlenen şiir yarışmasının ödülü Cenk Kolçak’a sunuldu. Onur Şahin ise jüri özel ödülüne layık görüldü. Rıfat Ilgaz Heykeli’nin açılmasıyla fotoğraflar çekildi. Festival yerel sanatçıların konserleri, fotoğraf sergisi ve yöresel yemek sunumu ile bayram havasında geçti.