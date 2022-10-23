'Edepsiz Kadınlar' Kundura Sinema'da
Beykoz Kundura, 27 Ekim UNESCO Dünya Görsel ve İşitsel Kültürel Miras Günü’nü sessiz film seçkisi “Sinema’nın Edepsiz Kadınları” ile kutluyor.
Piyanoda Gonca Feride Varol ve kemanda Seçil Başabak Kalyoncu’nun canlı müziği eşliğinde gösterilecek seçki, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden keşfedilip restore edilmiş sessiz filmleri buluşturuyor.
Seçki, Laura Bayley, Bertha Regustus, Red Wing, Sarah Duhamel gibi dönemin meşhur olan ama bugün unutulmuş kadın oyuncularına da selam gönderecek.
Pprogramın adı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’daki Başkanlık tartışmasında rakibi Hillary Clinton’a yönelik hakaret olarak sarf ettiği ve bir anda küresel bir feminist hareketin sloganına dönüşen “Nasty Woman” (Edepsiz Kadın) sözünden geliyor. 30 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Kundura Sinema’da gösterilecek seçkiyi izlemek için davetiyeler beykozkundura.com adresinden ücretsiz alınabiliyor.
Video Haberler
- Mücadeleci bir baroya ihtiyaç var
- 'Öğrenilmiş çaresizliği aşacağız'
- Mısır tarlasına inen kartal ve akbaşlar böyle karşılaştı
- 2023 doğumları için çalışmalara başlandı
- Şehir stresinden işte böyle kurtuldular
- O anlar saniye saniye kamerada
- Uludağ'da sonbahar güzelliği havadan görüntülendi
- Şırnak´ta bir gecede 9 bin 570 eve 'veli' ziyareti
- Beylikdüzü'nde kadınların minibüsteki kavgası kamerada
- Denizin ortasında balık tuttular
En Çok Okunan Haberler
-
- Koca duyurdu: Binali Yıldırım ameliyat oldu
- Rozetini Meral Akşener taktı
- Eski paylaşımlarını unuttu, Fakıbaba'ya ateş püskürdü
- Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan’a olay yanıt
- İYİ Parti'ye katıldı, Metiner'den ilk tepki
- Hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı geliyor...
- 'O fabrikayı kamuya alacağız'
- Çözümü yanıtları gizlemekte buldu!
- İstanbullular dikkat! O cadde trafiğe kapatıldı
- Karın ağrısıyla gitti, hamile olduğu ortaya çıktı