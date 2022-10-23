'Edepsiz Kadınlar' Kundura Sinema'da

23 Ekim 2022 Pazar, 02:00

Piyanoda Gonca Feride Varol ve kemanda Seçil Başabak Kalyoncu’nun canlı müziği eşliğinde gösterilecek seçki, 20. yüzyılın ilk çeyreğinden keşfedilip restore edilmiş sessiz filmleri buluşturuyor.

Seçki, Laura Bayley, Bertha Regustus, Red Wing, Sarah Duhamel gibi dönemin meşhur olan ama bugün unutulmuş kadın oyuncularına da selam gönderecek.

Pprogramın adı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın 2016’daki Başkanlık tartışmasında rakibi Hillary Clinton’a yönelik hakaret olarak sarf ettiği ve bir anda küresel bir feminist hareketin sloganına dönüşen “Nasty Woman” (Edepsiz Kadın) sözünden geliyor. 30 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Kundura Sinema’da gösterilecek seçkiyi izlemek için davetiyeler beykozkundura.com adresinden ücretsiz alınabiliyor.