Fabien Toulmé’den ezber bozan bir yolculuk: ‘İki Yaşam’

29 Haziran 2022 Çarşamba, 00:02

“Hakim’in Yolculuğu” üçlemesiyle tanınan Fransız çizer Fabien Toulmé dokunaklı grafik romanı İki Yaşam’da okuyucuları ezber bozan bir iç yolculuğa çıkarıyor.

Çocukluğundan bu yana hayallerini hep ertelemek zorunda kalan Baudouin, otuzlu yaşlarında, yalnız bir adamdır. Sanatla ve felsefeyle ilgilenen, seyahat tutkunu çapkın abisi Luc’ün tersine monoton ve sıkıcı bir yaşantısı vardır. İyi bir eğitimi, dolgun maaşlı bir işi ve güzel bir evi olmasına karşın aşka, sıkı dostluklara ve küçük uçarılıklara karşı mesafelidir.

Sakin dünyası, hiç beklemediği bir anda aldığı sarsıcı haberle başına yıkılır: Sadece birkaç aylık ömrü kalmıştır. Genç adam, hayalini kurduğu hiçbir şeyi gerçekleştirememiş olmanın pişmanlığı ve öfkesi ile baş başadır. Luc, kardeşinin her şeyi geride bırakıp onu kendisiyle Afrika'ya gitmeye ikna eder. Baudouin için artık kozasından çıkma zamanıdır.

Kitabında geleceğe dair düşleri ertelememeye dikkat çeken Toulmé, konfor alanlarımızdan çıkmaya, hayatı ıskalamadan doyasıya yaşamaya ve herkesi kendi hikâyesinin peşine düşmeye davet ediyor.

İki Yaşam / Fabien Toulmé / Çeviren: Damla Kellecioğlu / Desen Yayınları / 272 s.