Fazıl Say'dan 'tek adam' eleştirisi: 'Yıllardır yazıp duruyoruz...'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya hesabından iktidarın değişmesi gerektiğine ilişkin bir paylaşımda bulundu. Say, "İktidar ve sistem değişikliği şart ve doğanın gereğidir artık. Türkiye yenilenmeli" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 09:53
Fazıl Say'dan 'tek adam' eleştirisi: 'Yıllardır yazıp duruyoruz...'
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Piyanist Fazıl Say, Twitter hesabında "İktidar ve sistem değişikliği şart ve doğanın gereğidir artık. Türkiye yenilenmeli" ifadelerini kullanarak düşüncesini dile getirdi.

Say'ın söz konusu paylaşımı şöyle:

"Devlet yönetiminin, tek adam sisteminin iyi olmadığını, bu işin iyi bir yere varmayacağını yıllardır yazıp duruyoruz, pandemi, ekonomik kriz, deprem. Yaşananlar çok daha fazlasını gerçek kıldı. İktidar ve sistem değişikliği şart ve doğanın gereğidir artık. Türkiye yenilenmeli."


Fazıl Say

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