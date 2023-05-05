Fotoğraf Makinesi Müzesi'nde depremin yarattığı hasarlar onarılıyor

Yayınlanma: 05.05.2023 - 12:48

Güncelleme: 05.05.2023 - 12:48

Malatya'da koleksiyoner Baki Tamer Selçuk'un 33 yılda topladığı yüzlerce fotoğraf makinesinin sergilendiği müzede, depremijn ardından oluşan hasarlar onarılmaya çalışılıyor. Müze sorumlusu ve teknik personel İrfan Tunay, "Yakın zamanda hizmete devam edeceğiz. Müzede toplamda 5 bin 623 envanter bulunuyor, bunun 3 bin 600'ü aksesuar, 2 bin 23'ü fotoğraf makinesi” dedi.

Müzedeki bazı makineler ve aksesuarlar depremin şiddetiyle kırıldı ya da zarar gördü.

"KIRILANLARI TAMİR EDİYOR, VİTRİNLERİ DÜZELTİYORUZ"

Tunay, "Müzemiz dünyanın üçüncü, Asya ve Avrupa'nın en büyük müzesi. Asrın felaketindeki depremlerde oluşan zararları toparlamaya çalışıyoruz. Birçok envanter depremlerde sarsıldı, kırıldı. Kırılanları tamir ediyor, vitrinleri düzeltiyoruz. İnşallah yakın zamanda yaraları sarıp tekrar normal hayata dönüşü sağlarız." dedi.

"BU ESERLER ÇOCUKLARIMIZ GİBİ, HEPSİNE GÖZÜMÜZ GİBİ BAKIYORUZ."

Müzenin mimari yapısında sıkıntı olmadığını, vitrinlerin birbirine çarparak içerisindekilerin yere düştüğünü dile getiren Tunay, "Bu eserler çocuklarımız gibi, hepsine gözümüz gibi bakıyoruz. İnşallah toparlayacağız, yakın zamanda yaraları sarıp tekrar hizmete devam edeceğiz. Müzede toplamda 5 bin 623 envanter bulunuyor, bunun 3 bin 600'ü aksesuar, 2023'ü fotoğraf makinesi. Toplamda 44 segmentten oluşuyor. Fotoğrafçılık alanında tüm envanteri görebilirsiniz. Segment ve envanter olarak dünyanın en büyük 3. müzesiyiz." dedi.