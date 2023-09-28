Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 29 Eylül 2023 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da korku, komedi, animasyon, gerilim türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 29 Eylül Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Kuru Otlar Üstüne, Her Şeye Rağmen, Emeklilik Planı, Kalp Estetiği, Melanet, Yaratıcı, Paw Patrol: Süper Film ve Kare Takımı: Gizemli Ada filmleri vizyona girecek.
KURU OTLAR ÜSTÜNE
Ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın "Kuru Otlar Üstüne", ücra bir kasabada zorunlu hizmetini yapan ve dört gözle tayinini bekleyen bir resim öğretmeninin yaşadıklarını beyaz perdeye taşıyacak.
Nuri Bilge Ceylan'ın Ebru Ceylan ve Akın Aksu ile senaryosunu kaleme aldığı filmin başrollerinde Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici oynadı.
Dizdar, filmde canlandırdığı karakterle Cannes Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almıştı.
HER ŞEYE RAĞMEN
İş adamı İlhan Doğan'ın hayat hikayesini işleyen "Her Şeye Rağmen" adlı filmde, başrolleri Erkan Petekkaya, Sinan Akdeniz ve Nihan Büyükağaç paylaştı.
Hayatta aşılamayacak engel olmadığını gözler önüne seren filmin yönetmenliğini Erdal Murat Aktaş üstlendi.
KALP ESTETİĞİ
Haydar Işık'ın yönettiği; Evliya Aykan, Ersin Korkut ve Müge Boz'un rol aldığı "Kalp Estetiği", yerli komedi meraklılarının ilgisini çekmeye aday.
EMEKLİLİK PLANI
Nicolas Cage, Ashley Greene ve Ron Perlman'ın başrollerini paylaştığı "Emeklilik Planı" aksiyon ve komedi karışımı bir hikayeyi beyaz perdeye taşıyacak.
Tim Brown'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin konusu özetle şöyle:
"Cayman sahillerinde mütevazı bir emekli hayatı yaşayan Matt'i bu hayattan çekip çıkaracak tek bir şey vardır o da kızı ve torununu, peşlerine düşen suç örgütünün pençesinden kurtarmak. Ne yazık ki birbirine kavuşan ailenin saadeti, çete liderinin izlerini sürmesiyle yarım kalır. Bu yüksek aksiyon kovalamaca Ashley'e babasının gizli geçmişine dair gerçekleri de gösterecek."
KARE TAKIMI: GİZEMLİ ADA
"Kare Takımı: Gizemli Ada" ise müzik yarışmasına hazırlanırken bir anda ortadan kaybolan aile üyelerinin peşine düşen Çayırlar ve Misketler'in hikayesini anlatıyor.
YARATICI
John David Washington, Gemma Chan, Allison Janney ve Ken Watanabe'nin rol aldığı "Yaratıcı", insan ırkı ile yapay zeka güçleri arasında gelecekteki bir savaşın ortasında geçiyor.
ABD yapımı bilim kurgu türündeki filmin yönetmen koltuğunda Gareth Edwards oturuyor.
PAW PETROL: SUPER FILM
Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Cal Brunker yönetmenliğindeki "Paw Patrol: Süper Film", süper köpekçiklerin Macera Şehri'nin güvenliğini sağlamak için içerisine girdikleri mücadeleyi konu alıyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Wagner uçağı pistten çıktı
- Şirinevler'de patlama!
- Bir yandan MHP öte yandan Menzil...
- AYM'den ek MTV kararı!
- Cumhurbaşkanlığı’ndan tek cümlelik cevap geldi
- İşte İYİ Parti'nin AKP planı!
- Bakanlık Altın Portakal'dan çekildi!
- Atatürk'ün fotoğrafına saygısızlık yapmıştı
- Bu tuzağa dikkat!
- Yaşanan feci olayda yeni gelişme!