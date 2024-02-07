Bu hafta hangi filmler vizyona girecek? 9 Şubat 2024 vizyona girecek filmler...
Bu hafta da, komedi, animasyon, gerilim ve dram türlerinde birbirinden farklı filmler vizyona girecek. Yerli ve yabancı türdeki filmler 9 Şubat Cuma günü sinemaseverler ile buluşacak.
Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra; Poor Thing, Dune: Çöl Gezegeni, Harika Kanatlar, İyi Bir Aile Değiliz, Mihrez 3: Cin Bebek, Türkler Çıldırmış Olmalı, MK Ultra: Gizli Dosyalar filmleri vizyona girecek.
POOR THINGS
Poor Things, bir bilim insanı tarafından hayata döndürülen genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Bella, trajik bir şekilde ölür. Ancak sıra dışı bir bilim insanı olan Dr. Godwin Baxter beynini, bir bebeğin beyni ile değiştirerek onu hayata döndürür. Bexter’ın koruması altında olan Bella, etrafındaki dünyayı keşfetmek için kendini keşfetme yolculuğuna çıkar. Bu sırada onun yolu, becerikli ve ahlaksız bir avukat olan Duncan Wedderburn ile kesişir ve ikisi kıtalar arası çılgın bir maceraya atılır.
DUNE: ÇÖL GEZEGENİ
Uzak bir gelecekte geçen "Dune", ailesi çöl gezegeni Arrakis’in kontrolüne sahip olan Paul Atreides’in hikayesini anlatıyor. Galaksinin farklı noktalarındaki gezegenler, rakip feodal aileler tarafından yönetilmektedir. Çok değerli bir kaynağın tek üreticisi olan çöl gezegeni Arrakis'in kontrolü asil aileler arasında son derece talep görmektedir. "Baharat" adı verilen bu kaynak, yüksek bilinç ve uzun bir yaşam süresi sunarken, beraberinde çok ciddi yan etkileri de getirmektedir. Ayrıca yıldızlararası yollarda gezinmeye yardımcı olan kaynak da bu "baharat"tır. Bu kaynağı elde etmek isteyen feodal rakiplerden Harkonen ailesi tarafından Paul ve ailesine tuzak kurulur. Bu tuzağın sonucunda Paul'un ailesi darmadağın olarak firari hale gelir. Paul, ailesinin Arrakis kontrolünü yeniden kazanması için bir isyan başlatırken, tüm evrenin seyrini değiştirebilme ihtimalini yakalayacaktır.
MK ULTRA: GİZLİ DOSYALAR
Azimli ve işine tutkuyla bağlı olan bir psikiyatr Ford Strauss, akıl hastanesinde işe başlar. Bilmesi gereken şey ise işe başladığı bu akıl hastanesinde merkezi istihbarat teşkilatı CIA, insan denekler üzerinde çalışmaktadır. Deneklere verilen uyuşturucu maddeler sayesinde zihin kontrolü sağlamayı amaçlayan bu deneyler siyaset ve bilimin buluştuğu pis ve vicdansız işkencelerden farksızdır. Ahlaki ve bilimsel anlamda çelişkiler yaşamaya başlayan Ford, CIA’in yürüttüğü bu gizli deneylerin yapıldığı kurumu yönetmek zorunda kalır. Fakat Ford’un yürütülen bu operasyonun illegal olduğunu keşfetmesi fazla uzun sürmeyecektir.
HARİKA KANATLAR
Dünya'nın kahramanları Harika Kanatlar, Jett'in en hızlı jetiyle sevimli Fei'yi partiye ulaştırmaya çalışırken, Şehir Şakacısı Billy Willy'nin kötü planıyla karşı karşıya kalırlar! Fei'nin annesi kaçırılınca, Jett ve Fei birlikte çalışarak gizemli ipuçlarını takip ederler. Harika Kanatlar ekibi yardıma gelir ve renkli bir macera başlar! Uzayda başlayan savaşta, Jett ve Fei birlikte çalışarak dünyayı kurtarır ve çocuklardan gelen sevgiyle dolu bir sona ulaşırlar.
İYİ BİR AİLE DEĞİLİZ
Murat, babasının vefatı sebebiyle hayatının en tuhaf aile buluşmasına katlanmak zorundadır. Tüm sülale rahmetliyi köylerindeki aile mezarlığına defnetmek isterken Murat bu adetlerin eskide kaldığını, İstanbul’da bu işi organize edeceğini söyler. Murat, babasını kaybetmenin üzüntüsü içindeyken, bir de bu hengamede cenaze kaybolur. Artık Murat'ın gözünde tüm aile üyeleri şüpheli durumdadır! İlaçlarını içse aslında iyi çocuk olan kuzen Hızır, rahatsız edici şekilde yardım sever diğer kuzen Sinan, ailenin ayaklı gazetesi Çiçek, işbirlikçi kapıcı ve tüm diğer garip aile üyeleri , 24 saat süren bu hengamede Murat'ı giderek çileden çıkartırlar.
TÜRKLER ÇILDIRMIŞ OLMALI
Komedi türündeki "Türkler Çıldırmış Olmalı" filminin devam halkası olan "Türkler Çıldırmış Olmalı 2 Mavi Vatan"ın yönetmen koltuğunda, ilk filmin de yönetmenliğini üstlenen Murat Aslan oturuyor. Senaryosunda Murat Aslan'ın imzasının olduğunu filmin oyuncu kadrosunda Ömer Başdoğan, Kadir Çöpdemir, Peker Açıkalın, İnan Ulaş Torun, Bülent Çolak, Sadi Celil Cengiz, Yeşim Salkım gibi isimler yer alıyor.
MIHREZ 3: CİN BEBEK
Selma ve Muzaffer çifti yeni evlenmiştir. Gizemli bir doğum sonucu çocukları dünyaya gelir. Ancak bu doğum geçmişte yaşanan bazı olayların habercisi gibidir. Köyde ve aile içerisinde doğumdan sonra bazı esrarengiz olaylar gerçekleşir ve büyük lanet başlar.
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