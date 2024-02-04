Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

cumhuriyet.com.tr
04 Şubat 2024 Pazar, 22:24
Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

Bazı filmler sadece eğlendirmekle kalmaz, aynı zamanda izleyicisine hayata dair derin düşünceler aşılar ve perspektifini değiştirir. İşte, hayata karşı yeniden bakmanıza ilham olacak 10 etkileyici film...

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

THE SHAWSHANK REDEMPTION (1994)

Esaretin Bedeli, Frank Darabont'un senaryosunu yazdığı ve yönettiği, başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman'ın yer aldığı 1994 yapımı Amerikan dram filmidir.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

LIFE IS BEAUTIFUL (1997)

Hayat Güzeldir, İtalyan yönetmen Roberto Benigni'in yönettiği 1997 yapımı İtalyan drama filmidir. II. Dünya Savaşı zamanında karısı ve oğlu ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin, çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi anlatıyor.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

INTO THE WILD (2007)

Into the Wild, Jon Krakauer'ın 1996 yılında yayımlanan ve Christopher McCandless adındaki bir gencin maceraları hakkında, filmle aynı ada sahip, kurgusal olmayan bir kitabından uyarlanmış, 2007 yapımı sinema filmi.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

THE PURSUIT OF HAPPYNESS (2006)

Umudunu Kaybetme, Gabriele Muccino'nun yönetmenliğini üstlendiği Amerikan yapımı dram filmidir. Chris Gardner'ın biyografisi niteliğinde olan filmde Gardner'ı Will Smith canlandırmıştır.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

A BEAUTIFUL MIND (2001)

Akıl Oyunları, Nobel Ekonomi Ödülü sahibi ve Abel Ödülü sahibi Amerikalı matematikçi John Nash'in hayatına dayanan 2001 yapımı bir Amerikan biyografik drama filmidir. Senaryosunu Akiva Goldsman'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Ron Howard üstleniyor.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

FORREST GUMP (1994)

Forrest Gump, 1986 yılında Winston Groom tarafından aynı adla yayımlanan romandan esinlenerek çekilmiş, 1994 yapımı epik, romantik, komedi-drama dalında bir filmdir. Robert Zemeckis tarafından çekilmiş ve Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise ve Sally Field başrol oyunculuklarını yapmıştır.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

HER (2013)

Aşk, yönetmenliğini ve senaristliğini Spike Jonze'un üstlendiği, romantik dram ve bilimkurgu türlerindeki 2013 çıkışlı bir Amerikan filmidir.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

THE TRUMAN SHOW (1998)

The Truman Show Andrew Niccol tarafından yazılan ve Peter Weir'ın yönettiği 1998 yapımı bir filmdir. Filmde Jim Carrey, Laura Linney, Ed Harris ve Natascha McElhone gibi yıldızlar yer almıştır. 

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

DEAD POETS SOCIETY (1989)

Dead Poets Society, Peter Weir yönetiminde 1989 yılında çekilmiş bir filmdir. En İyi Özgün Senaryo Akademi Ödülü'nü almıştır. Kurgusal olarak 1959'da, muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Academy'de geçen film, öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin hikâyesini anlatıyor.

Hayata karşı bakış açınızı yeniden şekillendirecek 10 güçlü film!

THE TREE OF LIFE (2011)

Hayat Ağacı, Terrence Malick tarafından yazılan ve yönetilen 2011 yapımı Amerikan filmidir.

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