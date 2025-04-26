Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

Netflix, mayıs ayında izleyicilere heyecan verici yeni içerikler sunmaya hazırlanıyor. Bu ayın başlarında başlayan ve devam eden popüler dizilerin yeni sezonlarına ek olarak, yeni filmler izleyicileri bekliyor. Ocak ayında yayımlanacak yapımlar arasında gerilim dolu hikayeler, komediler, bilim kurgu maceraları ve daha fazlası bulunuyor. İşte Netflix mayıs ayı içerikleri...

Haber Merkezi
26 Nisan 2025 Cumartesi, 23:13
Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ - 2. SEZON

Başarılı avukat Leyla Taylan, ilk aşkının ihanetiyle sona eren acı dolu bir ilişkinin ardından, arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın desteğiyle kendini kurtarır. "Yılın boşanma davası" olarak adlandırılan bir dava için ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun avukatı olarak görev alır.

Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

DÖRT MEVSİM

Altı eski arkadaş rahatlatıcı bir hafta sonu kaçamağı için yola çıkarlar ancak gruptaki bir çiftin ayrılmak üzere olduğunu öğrenirler.

Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

DEPT Q.

Gözü kara ama zeki bir dedektif (Matthew Goode), çözülmemiş bir davada birimine liderlik ediyor.

Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

NONNAS

Bir adam sevdiği annesini kaybettikten sonra, bir İtalyan restoranı açarak annesini onurlandırmak için her şeyi riske atar.

Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

LOVE, DEATH & ROBOTS - 4. CİLT

Love, Death & Robots; Netflix'te yayımlanan animasyon, bilimkurgu dizisinin her bölümünde farklı bir yer ve farklı bir konu üzerinde duruluyor. 

Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

BIG MOUTH - 8. SEZON

Yakın arkadaş olan komedyen Nick Kroll ve Family Guy'un senaristlerinden Andrew Goldberg'in imzasını taşıyan dizide, ergenlik çağına gelen bir grup gencin büyüme hikayeleri, ergenliğin mucizevi ve korkutucu yönleri anlatılıyor.

netflix dizisi Netflix netflix filmleri

En Çok Okunan Haberler