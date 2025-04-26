Bu ay Netflix'te: Kimler Geldi Kimler Geçti, The Four Seasons, Dept Q, ve daha fazlası...

KİMLER GELDİ KİMLER GEÇTİ - 2. SEZON

Başarılı avukat Leyla Taylan, ilk aşkının ihanetiyle sona eren acı dolu bir ilişkinin ardından, arkadaşlarının ve yakışıklı şef Şeyyaz'ın desteğiyle kendini kurtarır. "Yılın boşanma davası" olarak adlandırılan bir dava için ünlü üçüncü eş Tuba Tepelioğlu'nun avukatı olarak görev alır.