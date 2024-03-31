Nisan ayının öne çıkan dizileri... Ripley, Sugar, The Sympathizer ve daha fazlası!
Sinema dünyası her zaman heyecan dolu sürprizlere gebe. Bu ay, izleyicileri soluksuz bir maceraya çağıracak pek çok heyecan verici yapım dijital platformlar üzerinden izleyicisi ile buluşacak. İşte nisan ayında izleyicisi ile buluşacak olan bazı yapımlar...
RIPLEY
Patricia Highsmith’in aynı adlı suç romanlarından uyarlanan The Talented Mr. Ripley, sosyopat anti kahraman Tom Ripley’in hikayesini konu ediyor. Basit bir dolandırıcı olan Tom Ripley, hırslı ve kurnaz yapısı sayesinde zamanla tam teşekküllü bir seri katile dönüşür. Oscar ödüllü Steve Zaillian, dizinin hem senarist hem de yönetmenliğini üstleniyor. Dizinin showrunner koltuğunda Sharon Levy’e görev yaparken yürütücü yapımcıları arasında Zaillian, Garrett Basch, Philipp Keel, Guymon Casady ve Ben Forkner var. Ripley 4 Nisan'da Netflix'te.
SUGAR
Özel dedektif John Sugar (Colin Farrell), efsanevi bir Hollywood yapımcısının torunu olan Olivia Siegel'in (Sydney Chandler) gizemli kayboluşunu araştırıyor. Sugar 5 Nisan'da AppleTv+ üzerinden izleyicisi ile buluşacak.
FRANKLIN
Aralık 1776’da elektrik deneyleri nedeniyle Benjamin Franklin (Michael Douglas) dünya çapında ünlüdür ama Amerika’nın bağımsızlığı tehlikedeyken gizli bir görevle Fransa’ya doğru yola çıkınca tutkusu ve gücü sınanır. Franklin 12 Nisan'da AppleTv+'ta izleyicisi ile buluşacak.
FALLOUT
Fallout, gelecekte, kıyamet sonrası Los Angeles'ta nükleer imha sonrasında kendilerini radyasyondan, mutantlardan ve haydutlardan korumak için yer altı sığınaklarında yaşamak zorunda insanların hikayesini konu ediyor. Prime Video'da yayımlanacak dizi 12 Nisan'da izleyicisi ile buluşacak.
THE SYMPATHIZER
Vietnam Savaşı sırasında komünist güçler için casusluk yapan yarı Fransız, yarı Vietnamlı bir adamın hikayesini konu ediyor. Adam, Vietnam Savaşı'nın sonlarına doğru generaliyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçmak zorunda kalır. Güney Vietnamlı mültecilerden oluşan bir toplulukta yaşarken, topluluk hakkında gizlice casusluk yapmaya ve sadakati ile yeni hayatı arasında mücadele ederek Viet Cong'a rapor vermeye devam eder. Başrolde Robert Downey Jr.'ın yer aldığı dizi 14 Nisan'da Blutv üzerinden izleyicisi ile buluşacak.
UNDER THE BRIDGE
On dört yaşında bir kız olan Reena Virk, arkadaşlarıyla bir partiye gider ve bir daha eve dönmez. Vahşi cinayetle ilgili olarak yedi genç kız ve bir erkek çocuk şüphe altındadır. Dizi 17 Nisan'da Hulu'da.
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