SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

cumhuriyet.com.tr
03 Kasım 2023 Cuma, 00:00
SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

Amerikan Yazarlar Birliği (WGA) grevi, WGA ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasında yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağlanmasıyla 27 Eylül'de sona erdi. Ancak Sinema Oyuncuları Birliği - Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) grevi hala sürüyor.

Oyuncuların grev nedeniyle çekimlere katılması, yeni sözleşmeler yapması ve tamamlanmış filmlerin tanıtım kampanyalarında yer alması mümkün olmadığı için, 2024'te vizyona girmesi beklenen birçok film erteleniyor.

İşte 2024'te ertelenen bazı filmler...

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

A QUIET PLACE: DAY ONE

"Sessiz Bir Yer" filminin öncesini anlatan "A Quiet Place: Day One" 8 Mart 2024'ten 28 Haziran 2024'e ertelendi.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD

"Captain America: Brave New World" 3 Mayıs 2024'te yayımlanacaktı ancak "Deadpool 3" nedeniyle 26 Temmuz 2024'e ertelendi.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

DEADPOOL 3

SAG-AFTRA grevi "Deadpool 3"ün yapımını etkiledi, ancak Marvel Studios filmi öne aldı ve 3 Mayıs 2024'te vizyona girmesi bekleniyor. Ancak grevin uzama riski bulunuyor.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

FANTASTIC FOUR

Marvel'ın "Fantastic Four" filmi, 8 Kasım 2024'ten 2 Mayıs 2025'e ertelendi. Oyuncu kadrosu hala açıklanmadı ve grev nedeniyle seçmelere devam edilmesi bekleniyor.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

MISSION: IMPOSSIBLE 8

"Mission: Impossible - Dead Reckoning Part Two" olarak bilinen film, 28 Haziran 2024'ten 23 Mayıs 2025'e ertelendi.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE

"Spider-Man: Across the Spider-Verse" 30 Mayıs 2023'te vizyona girdi ancak "Spider-Man: Beyond the Spider-Verse" için bir tarih belirlenmedi.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

THE LORD OF THE RINGS: THE WAR OF THE ROHIRRIM

Animasyon film "The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim" 12 Nisan 2024'te gösterime girmesi planlanıyordu ancak SAG-AFTRA grevi nedeniyle 13 Aralık 2024'e ertelendi.

SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

TRANSFORMERS ONE

Paramount'un animasyon filmi "Transformers One" 19 Temmuz 2024'te gösterime girmesi planlanıyordu ancak 13 Eylül 2024'e ertelendi.

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