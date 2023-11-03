SAG-AFTRA grevinin gölgesinde: Ertelenen 2024 filmleri...

Amerikan Yazarlar Birliği (WGA) grevi, WGA ve Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) arasında yeni bir sözleşme üzerinde anlaşma sağlanmasıyla 27 Eylül'de sona erdi. Ancak Sinema Oyuncuları Birliği - Amerika Televizyon ve Radyo Sanatçıları Federasyonu (SAG-AFTRA) grevi hala sürüyor.

Oyuncuların grev nedeniyle çekimlere katılması, yeni sözleşmeler yapması ve tamamlanmış filmlerin tanıtım kampanyalarında yer alması mümkün olmadığı için, 2024'te vizyona girmesi beklenen birçok film erteleniyor.

İşte 2024'te ertelenen bazı filmler...