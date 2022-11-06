Genç piyanistten anlamlı resital
Küçük yaşta piyano eğitimine başlayan Arya Su Gülenç, ilk piyano resitalini Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirdi
Genç piyanist Arya Su Gülenç, ilk piyano resitalini Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uğur Mumcu Sahnesi’nde verdi.
Konser gelirleriyle Akçalar’daki bir okula müzik sınıfı kazandırmayı istediğini belirten Gülenç, performansıyla ayakta alkışlandı. Küçük yaşta piyano eğitimine başlayan 13 yaşındaki piyanist, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Frederic Chopin ve Fazıl Say gibi besteci ve piyanistlerin eserlerini çaldı.
Gülenç, repertuvarında kendi bestelediği “ Gökyüzü” isimli parçasına da yer verdi.
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