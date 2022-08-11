Greenland: Son Sığınak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Sığınak filminin IMDb puanı kaçtır?

Greenland: Son Sığınak filmi, Greenland: Son Sığınak, Ric Roman Waugh tarafından yönetilen ve Chris Sparling tarafından yazılan 2020 Amerikan afet gerilim filmidir. Peki, Greenland: Son Sığınak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Sığınak filminin IMDb puanı kaçtır?

cumhuriyet.com.tr
11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:57
Greenland: Son Sığınak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Sığınak filminin IMDb puanı kaçtır?
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TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan 'Greenland: Son Sığınak' filmi, heyecan dolu senaryosuyla izleyiciye aksiyon dolu iki saat vadediyor. İşte sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen Greenland: Son Sığınak filmi ayrıntıları...

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR? 

  • Gerard Butler
  • Morena Baccarin 
  • David Denman 
  • Hope Davis 
  • Roger Dale Floyd
  • Andrew Byron Bachelor
  • Merrin Dungey
  • Holt Mccallany
  • Scott Glenn

SON SIĞINAK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?

Filmin IMDb puanı 6.4 olarak karşımıza çıkıyor.


Greenland: Son Sığınak IMDb Film Sinema

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