Greenland: Son Sığınak filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Son Sığınak filminin IMDb puanı kaçtır?

11 Ağustos 2022 Perşembe, 13:57

TV ekranlarında sık sık izleyici ile buluşan 'Greenland: Son Sığınak' filmi, heyecan dolu senaryosuyla izleyiciye aksiyon dolu iki saat vadediyor. İşte sinemaseverler tarafından oldukça merak edilen Greenland: Son Sığınak filmi ayrıntıları...

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Greenland, büyük bir felaketten kurtulmak için mücadele eden bir ailenin hayatına odaklanıyor. Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabiliecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

GREENLAND: SON SIĞINAK FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?



Gerard Butler

Morena Baccarin

David Denman

Hope Davis

Roger Dale Floyd

Andrew Byron Bachelor

Merrin Dungey

Holt Mccallany

Scott Glenn

SON SIĞINAK FİLMİNİN IMDb PUANI KAÇTIR?



Filmin IMDb puanı 6.4 olarak karşımıza çıkıyor.