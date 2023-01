'Gangster' ADOB'da

Yayınlanma: 31 Ocak 2023 - 11:55

Güncelleme: 31 Ocak 2023 - 12:42

TİYATRO

Çankaya Sahne

“Sokrates'in Son Gecesi”

Stefan Tsanev’in yazdığı, İsmail Bekir Ağlagül’ün çevirdiği, Mehmet Atay’ın sahneye koyduğu oyun 03 Şubat tarihinde saat 20.00’de Ankara Çankaya Sahne’de seyirciyle buluşuyor.

Tatbikat Sahnesi

Erdal Beşikçioğlu’nun sahneye koyduğu “Küvetteki Gelinler” adlı oyunu 6, 7 Şubat, saat 20.30’da Ankara Tatbikat Sahnesi’nde izleyebilirsiniz.

Devlet Tiyatroları

Ankara DT

“Hisseli Harikalar Kumpanyası”

Oyunda, Anadolu’da turne yapan bir çadır tiyatrosunun assolisti, hayallerini gerçekleştirmek için İstanbul’a gider. Kumpanyanın yeni bir assolist bulması ve bir köy ağasının yeni assoliste aşık olmasıyla gelişen olaylar konu edilir. Haldun Dormen’in yazdığı, Boğaçhan Sözmen’in sahneye koyduğu oyunu 4, 5, 7 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de Küçük Tiyatro’da izleyebilirsiniz.

Konya DT

“Shirley Valentine”

Willy Russell’in yazdığı, Ahmet Alpaslan Sağır’ın çevirdiği, Mustafa Uzman’nın sahneye koyduğu oyun 01,02,03,04 Şubat tarihlerinde saat 20.00’de Şinasi Sahnesi’nde izlenebilir.

KONSER

CSO

Academy of Saint Martin in the Fields ve Maestro Roman Simovic sanatseverlere büyüleyici bir konser sunmak üzere 2 Şubat, saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ana Salon’da.

“Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Gabriel Bebeselea, Daniel Ciobanu”

3 Şubat 2023, saat 20.00, CSO Ada Ankara Ana Salon

Bilkent Senfoni Orkestrası

“Geceye Serenat”

J. S. Bach | Brandenburg Konçertosu No. 3, Sol Majör, BWV 1048

W. A. Mozart | Üflemeli Sazlar için Serenat, Do minör, K.388

F. Mendelssohn | Yaylı Senfonisi No.10

4 Şubat, saat 20.00, Bilkent Konser Salonu

Ankara Devlet Opera ve Balesi

“Gangster”

Ankara Devlet Opera ve Balesi, Gangster adlı 2 perdelik müzikal,

1 Şubat’ta Ankara Opera Sahnesi’nde saat 20.00’de izlenebilir.

SERGİ

Cumhuriyet Kültür Merkezi

Ayten Timuroğlu

“Bahar Yine Gelecek”

Sergi, 03 Şubat - 17 Şubat tarihleri arasında CKM’de ziyaret edilebilir.

Galeri Soyut

“Dönüşüm-2”

Azimet Karaman

Ahşap yontu sanatında, biçimsel gücüyle günümüz sanatının içinde farklı bir yer tutuyor. Bu yolda uzun bir yolculuğa çıkan sanatçı bizleri de eserlerinde bu yolculuğun bir parçası haline getiriyor. Malzemelerin sıcaklığı yanında sanatçının dokunuşlarını her bir yontuda hissedebiliyoruz. Kendi düşlerini yontu aracılığıyla bize aktaran Azimet Karaman, aslında mucizeler yaratmıyor, olanı bizim görmemizi ve hissetmemizi sağlıyor. Sergi 15 Şubat tarihine kadar izleyiciyle buluşmaya devam edecek.

İsmail Altınok Sanat Merkezi

“İsmail Altınok'a Saygı”

Karma resim sergisi. Katkı veren sanatçılar, Nazan Yavuzoğlu, Şaziye Yavuzoğlu, Songül Özdemir Yılmaz, Gürhan Uluçay, Deniz Taşkesen, Muharrem Aygün, Cemalettin Görgünler, Cafer Tabak.

Sergi, 7 - 24 Şubat tarihleri arasında ziyaret edilebilir.

Müze Evliyagil

“Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir”

Müze Evliyagil & PAPKO Koleksiyonlarından Bir Seçki

Müze Evliyagil, küratörlüğünü Beral Madra’nın üstlendiği “Sanat Umudun En Yüksek Biçimidir” sergisi 16 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyaret edilebilir.

Galeri Siyah Beyaz

“Burada İşler Karışık”

Argun Okumuşoğlu ve Ahmet Elhan’ın “Burada İşler Karışık” isimli sergisi 11 Şubat’a kadar pazar hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.