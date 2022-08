23 Ağustos 2022 Salı, 16:41

Game of Thrones'un geçmiş dönem hikayesini anlatan yeni dizi 'House of the Dragon'un ilk bölümü, ABD'de ve İngiltere'de yayınlandıktan kısa süre sonra HBO Max çöktü.

Kullanıcılar bölümü izleyememeleri sebebiyle sosyal medyadan tepki gösterdi. The Hollywood Reporter'ın haberine göre, DownDetector.com, çökmenin en az 3 bin izleyiciyi etkilediğini belirtti. Sorun, Amazon'un cihazları aracılığıyla bağlanan izleyiciler arasında görüldü. Sorunun, uygulamayı Fire TV cihazlarında kullanan kullanıcıların "yalnızca küçük bir bölümünü" etkilediğini öne HBO ise yaptığı açıklamada, "'House of the Dragon', bu akşam milyonlarca HBO Max abonesi tarafından başarıyla görüntüleniyor. Fire TV cihazları üstünden bağlanmaya çalışan kullanıcıların küçük bir kısmının sorunlar yaşadığının farkındayız ve etkilenen kullanıcılar için bu sorunu gidermeye çalışıyoruz" dedi.

George R. R. Martin’in 'Buz ve Ateşin Şarkısı' (A Song of Ice and Fire) kitap serisinden uyarlanan "House of the Dragon", Targaryen ailesine odaklanıyor. Kitapların yazarı George R. R. Martin ve Ryan J. Condal’ın kaleminden çıkan dizinin yapımcılığını ise Condal ve yönetmen Miguel Sapochnik üstleniyor.