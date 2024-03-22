'Heccav yahut Şair Eşref'in Esrarengiz Macerası' oyunu Ankara Sanat Tiyatrosu'nda sahnelenecek
Ankara Sanat Tiyatrosu, 23 Mart 2024 tarihinde saat 20:30'da, "Heccav yahut Şair Eşref'in Esrarengiz Macerası" adlı oyunu sahnelemeye hazırlanıyor.
Yazarlığını Semih Çelenk'in üstlendiği, yönetmenliğini Funda Mete'nin yaptığı oyunda, Mehmet Ulusoy, Çağlar Deniz, Yıldız Şanlı ve Hasan Özyürek gibi yetenekli oyuncular rol alacak.
Oyun, tarihsel bir kimliği günümüzün sıcak gündemiyle harmanlayarak, "Cadı Kazanı" ana izleği etrafında şekilleniyor. Her dönemde farklı biçimlerde kaynatılan ve muhaliflerin, aydınların içine atıldığı bir cadı kazanı temasıyla, Eşref'in kıvrak zekası ve yaratıcılığının zorbalığa karşı zaferini konu alıyor. Eşref, kendi döneminin ve günümüzün cadı kazanlarına karşı çıkarak, gerçek bir aydın gibi bedel ödüyor.
Ankara Bilkent Sahne'de sahnelenecek olan bu oyun, izleyicilere tarihsel bir perspektif sunarken, aynı zamanda günümüzün önemli sosyal ve siyasal meselelerine de değiniyor.
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