İBB, Anadolu Hisarı'nda restorasyon çalışmalarına başladı

09 Mart 2022 Çarşamba, 04:00

İçindeki ana yapı Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan, dışındaki surlar ise Fatih Sultan Mehmet dönemi eseri olan Anadolu Hisarı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenileniyor. İBB Miras’ın birbiri ardına duyurduğu ve hayata geçirdiği yenileme çalışmalarına Anadolu Hisarı da eklendi. Üstelik 30 yıldır ziyarete kapalı olan Anadolu Hisarı, restorasyon sırasında da gezilebilecek şekilde ziyarete açıldı. Hisarı eylül ayından bu yana 2 bin İstanbullu ziyaret etti.

"EN KAPSAMLISI"

İstanbul Boğazı’nın en dar noktasında karşılıklı olarak birbirini selamlayan iki tarihi eserden Rumeli Hisarı, yıllar önce konserleriyle öne çıkarken AKP hükümeti tarafından amfitiyatrosuna cami yapılarak bunun önü kesilmişti. Anadolu Hisarı ise yıllardır adeta kaderine terk edilmiş. Hisar şimdi aslına uygun, beklenen İstanbul depreminden de yıkılmadan kurtulacak ve en az 100 yıl tekrar böylesine geniş çaplı bir restorasyona gerek kalmayacak şekilde yenileniyor. Üstelik işlemler tamamlandıktan sonra yaz aylarında müze, sergi ve kültür alanı olarak kullanılmak üzere ziyaretçilerini bekliyor olacak. Başkule denilen ana yapı ziyarete açıldıktan sonra dış surların restorasyonuna geçilecek ve onlar da 2023 yılında tamamlanacak.

İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel, geçen hafta bir grup gazeteciye Anadolu Hisarı’nı gezdirerek yapılan çalışmaları anlattı. 1930 yılından bu yana en kapsamlı restorasyon çalışmasını yaptıklarını belirten Özel, “En kapsamlı restorasyon çalışmasının Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İBB Miras tarafından yapılıyor olması, bizim en büyük mutluluğumuz. İstanbul’un fethine tanıklık etmiş bu eserlere dokunmak bizim için büyük bir şans. Ayrıca bu eserleri gelecek nesillere, bu toprakları ziyaret edecek bütün insanlara armağan etmek ve sağlıkla taşımak en önemli görevimiz” diye konuştu.

Özel, geçmişte yapılan yenileme çalışmalarında çimentolu müdahalelerin yapıya zarar verdiğini belirterek İBB Miras’ın çalışmaları sonucunda örneğin harç için orijinal malzemenin bulunup aynı malzemenin kullanıldığını ifade etti. Yaptıkları yenilemelerde harabe görüntüsüne önem verdiklerini de dile getiren Özel, yapının ruhunu bozacak büyük taşlar, tuğla gibi yeni malzemeler kullanmadıklarını vurguladı. İBB’nin kendi kaynağıyla yaptığı restorasyonun maliyeti ise 14 milyon TL.

Öte yandan Özel, Anadolu Hisarı’nın tam yanında bulunan Namazgâh’ın da toprak zemininin yenilerek ibadete hazır hale getirileceğini belirtti.

Yıldırım Beyazıt tarafından yaptırılan kale geçmişte stratejik olarak büyük öneme sahipti.

600 YILLIK TARİH

İstanbul Boğazı’nın yaklaşık 780 metre genişliğindeki en dar noktasında, Göksu Deresi’nin Boğaz’a döküldüğü yerde konumlanan Anadolu Hisarı’nın hikâyesi günümüzden 632 yıl önce başladı. 1390-1395 yılları arasında inşa edilen tarihi hisarı bu şehre miras bırakan I. Beyazıt (Yıldırım), Karadeniz’den gelecek herhangi bir tehdidi kontrol altına alabilmeyi ve Göksu Vadisi’ne girişi önleyebilmeyi amaçlıyordu.