İBB’den anlamlı etkinlik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Şehir Tiyatroları’na bağlı Çağdaş Gösteri Sanatları Merkezi (ÇGSM), Mor Çatı Sığınağı Vakfı’yla birlikte bir okuma tiyatrosu, söyleşi ve atölye düzenleyecek. Etkinlikler, 1 Aralık Çarşamba saat 13.00’te Ümraniye Kültür Merkezi’nde, 7 Aralık Salı saat 13.00’te Fatih Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.
İBB Şehir Tiyatroları’ndan Emre Koyuncuoğlu ve Cemre Baytok; Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın hazırladığı “Kadına Yönelik Şiddet Deneyimleri” ve “Şiddete Karşı Anlatılar” kitaplarından bir derleme oluşturdu. Derlemenin içinde yer alan, şiddete karşı kadınların verdiği mücadelenin aktarıldığı gerçek hikâyeler; Aslı İçözü ve Lerzan Pamir rejisinde, İBB Şehir Tiyatroları oyuncularından Bennu Yıldırımlar, Sevinç Erbulak, Sevil Akı, Ebru Üstüntaş, Hazal Uprak’ın rol aldığı bir okuma tiyatrosu olarak izlenebilecek.
SEYİRCİLER KATILABİLECEK
Ardından “kadına yönelik şiddete karşı” çözüm üretme üzerine alan deneyimi olan Cemre Baytok ve “kadına yönelik şiddet” hakkında Şehir Tiyatroları’nda aktif çalışmalar yürüten tiyatronun yönetmenlerinden Lerzan Pamir, Emre Koyuncuoğlu, Aslı İçözü ve Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’ndan Zuhal Güreli ile bir sohbet gerçekleştirecek.
Sohbet, seyircilerin doğrudan etkileşim kurabileceği bir yapıda olacak. Katılımcılar okuma tiyatrosundaki hikâyeler üstünden, farklı disiplinlerin ve farklı alanların katılımıyla “şiddete karşı” birbirlerini nasıl güçlendirdiklerini izleyiciyle paylaşacak.
‘FARKINDALIK BROŞÜRÜ’
Ayrıca İBB Şehir Tiyatroları, farkındalık yaratmak adına “Şiddet, Taciz ve Mobbing’i Önlemek için Aydınlatma Broşürü” hazırladı. Broşürde cinsel taciz, cinsel saldırı, çocuğa yönelik cinsel istismar, mobbing, kötü muamele konularına yönelik aydınlatıcı bilgiler yer alıyor.
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