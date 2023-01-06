İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü sahibini buldu

06 Ocak 2023 Cuma, 19:24

Bu yıl ilki düzenlenen İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü sonuçlandı. Yarışmanın seçici kurulunda Oğuz Tümbaş, Prof. Dr. Faik Kanatlı, Aydan Yalçın, Ömer Karayılan ve Baha Sadık Akıner yer aldı.

Seçici kurul, birincilik ödülünü gazeteci Abidin Yağmur’un "Yitik Şeyler Evreni" adlı dosyasına verirken şair ve müzisyen Oğuz Göl’ün ‘Ayrılık Düğünü’ adlı dosyası ile şair ve öğretmen Ülkü Olcay’ın ‘Yediveren’ adlı dosyalarını özel ödüle değer buldu.

İçel Sanat Kulübü Başkanı Mecit Baskın, yarışmaya katılımın yoğun olduğunu belirtti.

Baskın, ödüllerin 13-14-15 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek Mersin Edebiyat Festivali’nin ilk günde kazananlara teslim edileceğini duyurdu.

"OKURUNU HEYECANLANDIRAN DOSYA BİRİNCİ OLDU"

Seçici kurul üyesi Aydan Yalçın, 1.İçel Sanat Kulübü Rehber Aydın Şiir Ödülü için keyifli bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Yalçın, "Birinci gelen dosya bizi heyecanlandıran, bizi sevindiren bir dosyaydı. Şiirle müziğin çok güzel iç içe geçtiği bir dosyaydı. Bütünlük oluşturan yalın, okuru içine alan heyecanlandıran bir dosyaydı. Çok gönül rahatlığıyla birinci olan arkadaşımızı seçtik. Bu arkadaşımız Mersin’den katılan şair, yazar ve gazeteci Abidin Yağmur. Ben kendisini buradan kutluyorum. Akdeniz’i okura yansıtan bir dosyaydı" ifadelerini kullandı.