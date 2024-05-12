İlki 2010 yılında düzenlenen etkinlik şehri yeniden hareketlendirdi: Mardin’de bienal coşkusu

Yayınlanma: 12.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 12.05.2024 - 04:00

Mardin Sinema Derneği tarafından düzenlenen, direktörlüğünü Döne Otyam ve Hakan Irmak’ın yaptığı 6. Mardin Bienali, önceki gün yapılan açılış töreniyle başladı. Bienal 10 Haziran’a kadar sürecek, bir ay boyunca Mardin’in tarihi sokaklarını renklendirecek.

YENİLİKÇİ BİR YAPI

Ali Akay küratörlüğündeki bienal “Daha Uzaklara” başlığı altında günümüzde yaşamakta olduğumuz tüm sanatsal, siyasi ve sosyolojik sorunların ötesine nasıl geçebileceğimiz hakkında sorular soruyor.

Direktör Döne Otyam, bienalin Mardin’den beslenen yenilikçi bir yapıya sahip olduğuna dikkat çekiyor. Yine kentin farklı mekânlarına yayılan bienal, günümüz dünyasının can alıcı sorularına ve sorunlarına çağdaş sanatın diliyle yeni yaklaşımlar, yorumlar getiriyor...

Sokaklarda gruplar halinde bienal mekânlarını gezerken görebileceğiniz sanatseverler, açılış töreninin yapıldığı Alman Karargâhı’nda adım atacak yer bırakmamıştı. Törende Murat ve Esra Ertel müzik ve hikâye anlatıcılığı yaptı.

Hitay Vakfı’nın sponsorluğunda düzenlenen bienalde başta Türkiye olmak üzere Fransa, İtalya, Fas, ABD, Arjantin, Hollanda, Brezilya gibi birçok ülkeden sanatçıların çalışmaları izleyiciyle buluşuyor. Türkiye’den Sarkis, İnci Eviner, Ali Kazma, Güneş Terkol, Yıldız Moran gibi çok sayıda ismin yapıtları sergileniyor. Bir ay boyunca görülebilecek bu yapıtların yanı sıra çeşitli konferanslar da yapılacak.

BİENALDE İLK

Ayrıca bu yıl ikinci kez yapılan, sanat dünyasından aktörlerin veya kurumların sergi yapmaya davet edildiği, davet edilenin de başka sanatçıları davet ettiği “Davet Edilen” etkinliği kapsamında bir sergi açıldı. Ebru Nalan Sülün’ün genel koordinatörü olduğu “Müşterek” sergisinde Ahmet Rüstem Ekici ve Hakan Sorar, Cansu Sönmez ve Mehmet Çimen’in eserleri yer alıyor.

Bu mekânlar haricinde Mardin’in etkileyici sokaklarında gezerken bienale paralel olarak yapılan birçok etkinliğe de denk gelme şansınız var. Bunlardan biri de şu an için “Akan Beden” isimli performans ve Konuşma Dizisi. Sekiz sanatçının yer aldığı etkinliklerde canlı performanslar, çok duyulu bir yürüme performansı, iki performatif yerleştirme ve bir konuşma yapılıyor. Bugün Akan Beden’in üç ayrı etkinliği var örneğin.

Bienal mekânları: Alman Karargâhı, Develihan, Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi, Tasarım Vakfı, Dabakoğlu Evi, Marangozlar Kahvesi ve Kervansaray

‘ANAYURT’ SERGİSİ

Bienal paralel etkinliklere de neden oluyor demiştik. Onlardan birisi de Halil Altındere’nin Anayurt isimli kişisel sergisi. Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi- Dilek Sabancı Galerisi’nde açılan sergi de 10 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Sergi, Mardin’de doğan Halil Altındere’nin 1990’ların sonundan bu yana kendine has, sarkastik diliyle ortaya koyduğu yerleştirme, heykel, video, fotoğraf, tuval ve neonlardan oluşan seçkisinin yanı sıra son yıllarda ürettiği ve Star Wars’ün bilimkurgu evreniyle murakka ve minyatür geleneklerini harmanladığı eserlerinden oluşuyor.

