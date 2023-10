İnsan türünün geleceği

Yayınlanma: 08.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 08.10.2023 - 03:00

2055’te Los Angeles’taki nükleer patlamadan sonra 1 milyon insan yanıp kül olur.

Amerikan hükümeti bu felaketten Yeni Asya Cumhuriyetleri’nde yaşayan yapay zekâlı robotları sorumlu tutar. ABD yapay zekâların tehlikeli olduğunu düşündüğü için tonlarca silahı, kamikaze robotları Yeni Asya’ya gönderir. Yönetmen Gareth Edwards (Godzilla, Rogue One) ABD’nin Vietnam’a ikinci saldırısını yineleyerek Batı’nın sömürgeci, imha edici yanını eleştirir. Yeni Asya halkı en gelişmiş simülantı Nirmata’nın onu koruyacağından emindir.

Robotlar ve Asyalılar barış, insanlarsa savaş, kendilerinden farklı türleri yok etmek istiyorlardır. Amerikan ordusu Asya’ya saldırır, köyleri, masum insanları napalm bombasıyla yok eder. Asyalılar ABD baskısına, şiddetine karşı daha etkin alternatifler geliştirmiştir.

Özel harekâtçı Josh’a Nirmata’yı yok etme görevi verilir. Josh simülant Alphie’yi bulunca gerçek düşmanın kim olduğunu anlar. Alphie sürekli gelişen, öğrenen, uzaktan kontrol gücü olan sevimli bir kız çocuğudur. Batı ne kadar saldırgan, baskıcı, yok ediciyse Doğu o denli, barışçı, yapıcıdır; insanlar, simülantlar, yapay zekâlar uyum içinde birlikte yaşarlar. Bu hibrit yaratıklar insanlar gibi severler, üzülürler, acı çekerler. Budist rahipler suretindeki robotlar Doğu’nun dinginliği yansıtırlar. Yeni Asyalılar suretlerini taratıp bağışta bulunurlar.

BİRBİRİMİZE BAĞLIYIZ

Gareth Edwards müdaheleci dış politikasıyla, başka türlere duyduğu empati eksikliğiyle, “öteki”yi canavarlaştıran Amerika’yı, Batı’yı alabildiğine eleştirir. Yapay zekânın değil insanın kötü olduğunu vurgular.

İnsanla makine birbirine bağlıdır, yapay zekâ, simülant, insan, üç türde birlikte barış içinde yaşayabilir. Etkileyici, olağanüstü görselliğe sahip retro stil film Apocalpyse Now (Kıyamet), Blade Runner, Elysium, Avatar, Ex Machina, The Golden Child, Aliens, District 9, Dünyalar Savaşı, Akira, I Am Mother’a gönderme yapar. Tayland, Kamboçya, Nepal, Tokyo’da çekilen yapımda Oren Soffer’la Greig Fraser’ın görüntüleri, Hans Zimmer’in müziği etkileyicidir. Fütüristik kentlerin tasarımları çok başarılıdır. Bilim kurgu aksiyon, insanlık, sömürgecilik, türlerin uyumu, bilimsel-teknolojik gelişmeler, ötekileştirmek, inançlar, tinsellik, önyargıları sorgular. John David Washington Gemma Chan, Ken Watanabe, Madeleine Yane Voyles’ın oynadığı, bütçesi 80 milyon dolar olan yapım ne bir uyarlama ne de bir franchise, Hollywood için sıradışı bir örnek.