İnsanlığın renklerine övgü...

26 Eylül 2021 Pazar, 02:00

İstanbul Fringe Festival’in bugün son günü. Festival, çevrimiçi olarak tüm Türkiye’ye, fiziksel olarak da İstanbul’un çeşitli mekânlarına yayıldı. İlgi gören etkinliklerden biri de önceki gün havuz diye bilinen Kadıköy, Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda ücretsiz olarak halkla buluşan “Pan~// Catwalk” performansıydı. Hollanda Krallığı ve Kadıköy Belediyesi desteğiyle Fringe’de yer alan gösteri, 21 Eylül’de de Müze Gazhane’de izleyiciyle buluşmuştu.

Gösteride, Inez Wolters ve Paul van de Waterlaat performansları gerçekleştiriyor. Wouter de Belder’in de kemanıyla yer alıyor. Cuma akşamı da parktan geçenlerin meraklı bakışları altında sanatçılar performanslarını sergiledi. İki sanatçının yanlarına dizdikleri eşyaları birlikte giyip çıkararak ve böylece ilerledikleri bir nevi “defile” izledik.

Açıklamasında “insanlığın çeşitliliğine ve renkliliğine bir övgü” olduğu belirtilen oyun esnasında parkta olanlar, sıradan kıyafetlerin yanı sıra ancak televizyonda veya gazetelerdeki moda defilesi haberlerinde görebilecekleri elbiseleri giyen iki sanatçının yürüyüşünü izlediler.

Kıyafetlerimiz bizim kim olduğumuzu, kim olmak istediğimizi ve hatta kim olmak zorunda kaldığımızı ifade ediyor. “Bu ‘ikinci deri’ bizi ne kadar tanımlıyor? İnsanlar mı kıyafeti taşıyor, kıyafetler mi insanları” gibi sorulara kapı aralayan gösteri, kadınlık ve erkeklik hakkındaki kuralcı çerçeveleri de sorguluyor.

FESTİVALDE BUGÜN

Bollywood Dans Atölyesi (11.00) / Zoom. l Masal Masal İçinde (14.00) Çevre Tiyatrosu. l Kendimi Çalıyorum (14.00) Kadıköy Boa Sahnesi.

Çalgıcı Gül Ali Masalı (17.00) ENKA Açıkhava Tiyatrosu.

lWalkthrough: İstanbul (18.00) Zoom.