İntikam Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
Askiyon ve gerilim filmi İntikam Planı televizyon ekranlarında izleyici ile buluşmaya devam ediyor. İntikam Planı filminin konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?
İntikam Planı filminin yönetmenliğini Ernie Barbarash'ın barolünü Jean-Claude Van Damme'nın oynadığı üçüncü filmdir. İkili daha önce e Suikast Oyunları ve Six Bullets filmlerinde beraber çalışmıştı. Çekimleri 2014 yılında başlayan film 15 Mayıs 2015 tarihinde vizyona girdi. Filmin oyuncularından Darren Shahlavi filmin vizyona girdiğini göremeden 14 Ocak 2015'te uykusunda hayatını kaybetti.
İNTİKAM PLANI FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?
Jean-Claude Van Damme
Charlotte Peters
Darren Shahlavi
Aki Aleong
John Ralston
Jason Tobin
İNTİKAM PLANI FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Hasta olan yeğenine böbreğini bağışlamak üzere Çin'de bulunan Deacon (Jean-Claude Van Damme) ameliyattan önceki gün çok sarhoş olur ve sabah uyandığında böbreğinin organ mafyası tarafından çalındığını farkeder. Hem yeğeni, hem de kan kaybetmekte olan kendisi için zaman daralırken Deacon, böbreğini çalanları bulmak için amansız bir takibe girişir.
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