İtalyan operasının seçkin örnekleri İzmir'de sanatseverlerle buluştu

İzmir Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı (İKSEV) tarafından düzenlenen 39. Uluslararası İzmir Festivali'nde "Bel Canto ve Romantizm: İtalyan Tınıları" konseri gerçekleştirildi.

İKSEV'den yapılan açıklamaya göre, dün akşam Efes Antik Kenti'ndeki Celsus Kütüphanesi'nde düzenlenen konserde, İtalyan operasının seçkin örnekleri sanatseverlerle buluştu.

Gioachino Rossini, Gaetano Donizetti, Vincenzo Bellini, Giuseppe Verdi ve Giacomo Puccini'nin eserlerinden oluşan programda dinleyiciler, İtalyan operasının 19. yüzyıldaki altın çağından Verismo akımına uzanan müzikal bir yolculuğa çıktı.

Konserde soprano Anna Cimmarrusti ve Sara Minieri ile tenor Lorenzo Martelli ve bariton Nicola Farnesi sahne aldı. Sanatçılara piyanist Alessandro Zilioli eşlik etti.

İKSEV Yönetim Kurulu Başkanı Filiz Eczacıbaşı Sarper, konserin ardından İzmir İtalya Konsolosu Daniele Bianchi'ye teşekkür plaketi verdi.

Festival, 29 Haziran saat 21.00 de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde Polonyalı kemancı Agatha Szymczewska'nın konseriyle devam edecek.