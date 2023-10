İzmir Kısa Film Festivali’nde finalistler belli oldu

Yayınlanma: 23.10.2023 - 14:20

Güncelleme: 23.10.2023 - 14:20

İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 24. kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Balçova Belediyesi, Narlıdere Belediyesi, Buca Belediyesi, Migros, Folkart ve Egemoney’in desteklediği festivale Fransız Kültür Merkezi ev sahipliği yaparken Alman Kültür Merkezi de film seçkileri ile programa dahil olacak. 118 ülkeden 3 bin 999 filmin başvuruda bulunduğu festival 14-19 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.

Ulusal ve uluslararası alanda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformundan izlenebilecek.

Uluslararası Kurmaca Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:

Yellov, Yönetmen: Elham Ehsas, İngiltere

Alex’s Machine, Yönetmen: Mael Le Mee, Fransa

The Things To Come, Yönetmen: Santiago Rafales, İspanya

It Turns Blue, Yönetmen: Shadi Karamroudi, İran

Super, Yönetmen: Nikolas Kouloglou, Yunanistan

A Short Film About Kids, Yönetmen: Ibrahim Handal, Filistin

Auxiliaire, Yönetmen: Lucas Bacle, Fransa

Leaf, Yönetmen: Thom Lunshof, Hollanda

Allegresse, Yönetmen: Gillie Cinneri

On Purpose, Yönetmen: Adas Burksaitis, Litvanya

Ulusal Kurmaca Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:

Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok, Yönetmen: Tolga Özdemir

Aç Karnına Çıkmayalım, Yönetmen: Yiğit Hepsev

Hangi Gece Büyüdüysem, Yönetmen: Onur Güler

Ben Süpermarket Değilim, Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay

Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Yönetmen: Ramazan Kılıç

Nasıl Kaybolunur, Yönetmen: Tilbe Cana İnan

Sonunda, Yönetmen: Resime Emir

Avrupa Fatihi, Yönetmen: Onur Yağız

Burası Bize Göre Değil, Yönetmen: Ceyda Aşar

Evcil, Yönetmen: Deniz Uymaz

Nefes, Yönetmen: Cem Terbiyeli

En Uzun Gece, Yönetmen: Can Merdan Doğan

Ulusal Belgesel Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:

Jade Rain, Yönetmen: Volkan Durmuş

Cevizin Altında, Yönetmen: Begüm Aksoy

Emma, Yönetmen: Merve Kuş Mataracı

Duvar, Yönetmen: Evrim İnci

Hayatımın En Güzel Günü, Yönetmen: Semih Sağman

Ulusal Deneysel Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:

8 Mart, 2020: Bir Günce, Yönetmen: Fırat Yücel

Türüf, Yönetmen: Göksel Altül

Ayna, Yönetmen: Zahid Çetinkaya

Club Eterna, Yönetmen: Bora Güler

Vuruyor Gol Oluyor, Yönetmen: Berk Ali Çekmez

Ulusal Animasyon Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:

Aşkımız Ölümsüzdür, Yönetmen: Ender Yıldızhan

Yabancı Hatıralar, Yönetmen: Serhat Şen

Azami Nefes Sayısı, Yönetmen: Mehmet Nuri Kaya

Wolf’s Box, Yönetmen: Uğur Savaş

Spark, Yönetmen: Öykü Su Baskın

Labirent, Yönetmen: Selçuk Ören