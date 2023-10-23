İzmir Kısa Film Festivali’nde finalistler belli oldu
İzmir’in en uzun soluklu sinema organizasyonu olan İzmir Kısa Film Festivali’nde finalist kısa filmler belli oldu. Beş kategoride 38 kısa film yarışacağı 24. İzmir Kısa Film Festivali’nde filmler Akademi Ödüllerine (OSCAR) başvuru şansı yakalayacak. Ayrıca festival kapsamında genç yönetmenlere de sürdürülebilir film eğitimi konusunda atölyeler düzenlenecek.
İzmir Kısa Film Festivali, bu yıl 24. kez İzmirli sinemaseverler ile buluşmaya hazırlanıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, Karşıyaka Belediyesi, Balçova Belediyesi, Narlıdere Belediyesi, Buca Belediyesi, Migros, Folkart ve Egemoney’in desteklediği festivale Fransız Kültür Merkezi ev sahipliği yaparken Alman Kültür Merkezi de film seçkileri ile programa dahil olacak. 118 ülkeden 3 bin 999 filmin başvuruda bulunduğu festival 14-19 Kasım tarihleri arasında yüzlerce filmi ücretsiz olarak sinemaseverlerle buluşacak.
Ulusal ve uluslararası alanda animasyon, belgesel, deneysel ve kurmaca kategorilerinde Altın Kedi Ödülleri için yarışacak olan filmler Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Tarık Akan Gençlik Merkezi ve festivalin online platformundan izlenebilecek.
Uluslararası Kurmaca Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:
Yellov, Yönetmen: Elham Ehsas, İngiltere
Alex’s Machine, Yönetmen: Mael Le Mee, Fransa
The Things To Come, Yönetmen: Santiago Rafales, İspanya
It Turns Blue, Yönetmen: Shadi Karamroudi, İran
Super, Yönetmen: Nikolas Kouloglou, Yunanistan
A Short Film About Kids, Yönetmen: Ibrahim Handal, Filistin
Auxiliaire, Yönetmen: Lucas Bacle, Fransa
Leaf, Yönetmen: Thom Lunshof, Hollanda
Allegresse, Yönetmen: Gillie Cinneri
On Purpose, Yönetmen: Adas Burksaitis, Litvanya
Ulusal Kurmaca Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:
Yeni Bir Mağlubiyete İhtiyacım Yok, Yönetmen: Tolga Özdemir
Aç Karnına Çıkmayalım, Yönetmen: Yiğit Hepsev
Hangi Gece Büyüdüysem, Yönetmen: Onur Güler
Ben Süpermarket Değilim, Yönetmen: Ekrem Ayhan Çakay
Tarihte Yaşanmamış Olaylar, Yönetmen: Ramazan Kılıç
Nasıl Kaybolunur, Yönetmen: Tilbe Cana İnan
Sonunda, Yönetmen: Resime Emir
Avrupa Fatihi, Yönetmen: Onur Yağız
Burası Bize Göre Değil, Yönetmen: Ceyda Aşar
Evcil, Yönetmen: Deniz Uymaz
Nefes, Yönetmen: Cem Terbiyeli
En Uzun Gece, Yönetmen: Can Merdan Doğan
Ulusal Belgesel Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:
Jade Rain, Yönetmen: Volkan Durmuş
Cevizin Altında, Yönetmen: Begüm Aksoy
Emma, Yönetmen: Merve Kuş Mataracı
Duvar, Yönetmen: Evrim İnci
Hayatımın En Güzel Günü, Yönetmen: Semih Sağman
Ulusal Deneysel Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:
8 Mart, 2020: Bir Günce, Yönetmen: Fırat Yücel
Türüf, Yönetmen: Göksel Altül
Ayna, Yönetmen: Zahid Çetinkaya
Club Eterna, Yönetmen: Bora Güler
Vuruyor Gol Oluyor, Yönetmen: Berk Ali Çekmez
Ulusal Animasyon Kısa Film Kategorisi Finalist Filmleri:
Aşkımız Ölümsüzdür, Yönetmen: Ender Yıldızhan
Yabancı Hatıralar, Yönetmen: Serhat Şen
Azami Nefes Sayısı, Yönetmen: Mehmet Nuri Kaya
Wolf’s Box, Yönetmen: Uğur Savaş
Spark, Yönetmen: Öykü Su Baskın
Labirent, Yönetmen: Selçuk Ören
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