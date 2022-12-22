Jekyll & Hyde müzikalinin konusu nedir, oyuncuları kim?
Antre Production tarafından sahnelenen, dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ve daha önce görülmemiş prodüksiyonuyla sezonun en beğenilen oyunlarından biri oldu. JEKYLL & HYDE müzikalinin konusu nedir, oyuncuları kim?
Antre Production tarafından sahnelenen, dünyaca ünlü ‘Jekyll & Hyde’ müzikali güçlü kadrosu, etkileyici hikayesi ve daha önce görülmemiş prodüksiyonuyla sezonun en beğenilen oyunlarından biri oldu. Her temsili yoğun ilgi gören müzikalin yakaladığı başarı hakkında oyunun başrolü Hayko Cepkin,”Muhteşem hikaye, mest eden melodiler, vizyoner bir ekip ve kocaman bir aile olmayı başarabilen bir oyuncu, müzisyen kadrosu. Teklifi aldığım ilk gün, sahneye adımımı attığım her gün, tükenmeyen heyecanım ve duyduğum gurur, ömrümün sonuna kadar hissedeceğim en büyük hatıram olacak. Sevenlerimiz de bizleri uzunca yıllar gözleri dolu, hisleri karışık, heyecandan ayaklanmış, şevkle, zevkle alkışlamaya devam edecek.”dedi.
JEKYLL & HYDE MÜZİKALİNİN KONUSU NEDİR, OYUNCULARI KİM?
Yapımcılığını Melikcan Zaman'ın üstlendiği ,yönetmen Taner Tunçay, genel sanat yönetmeni Malcolm Keith Kay, yaratıcı yapımcı Feri Baycu Güler, müzik direktörü Sabri Tuluğ Tırpan ve koreografisini ise Seda Özgiş Kaleci’nin üstlendiği müzikal her oyunda izleyicileri etkisi altına alıyor.
‘JEKYLL & HYDE’ MÜZİKALİNİN KONUSU NEDİR?
Babasının zihinsel sorunlarını c¸o¨zmek ve ona yardım etmek ic¸in bir tedavi arayıs¸ında olan Dr. Jekyll insan dogˆasındaki “iyi” ve “ko¨tu¨”yu¨ birbirinden ayırmak ve ko¨tu¨yu¨ denklemden c¸ıkartmak istemektedir. Çalıs¸maları tıp c¸evrelerince “fazlasıyla sıra dıs¸ı, hatta c¸ılgınca” bulunur ve ihtiyacı olan destegˆi alamaz. Babasını kurtarmak ic¸in her s¸eyi yapmakta kararlı olan Dr. Jekyll hazırladıgˆı formu¨lleri kendi u¨zerinde denemekten bas¸ka bir c¸aresi kalmadıgˆını du¨s¸u¨nu¨r ve deneyler sonucu ic¸indeki “karanlık kis¸ilik” Mr. Hyde’ı uyandırır.
‘JEKYLL & HYDE’ MÜZİKALİNİN OYUNCU KADROSU
Hayko Cepkin, Elçin Sangu, Nermin Koçak, Umut Kurt, Cenk Bıyık ve Fatih Al Tuncay Çağıl, Işık Tolgay, Miray Akovalıgil, Alper Alpman, Buket Bahar, Elerki Taşkın, Oğuz Turgutgenç
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