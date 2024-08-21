Joker 3 gelecek mi? Yönetmen Todd Phillips açıkladı...

Yayınlanma: 21.08.2024 - 14:25

Güncelleme: 21.08.2024 - 14:25

Joker: Folie à Deux ekim ayında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Hikaye, DC serisini ilk büyük süper kahraman filmi müzikaliyle cesur ve yeni bir yöne taşıyacak. Joker rolünde Joaquin Phoenix ve Harley Quinn rolünde Lady Gaga Joker'in başrolünde yer alıyor. İkilinin başka bir film için geri dönebileceği söylentilerinin ortasında, Joker 3 hayranları üzen bir güncelleme aldı.

Variety'ye konuşan Joker serisinin yönetmeni Todd Phillips, Joker 3'ün şansı hakkında olumsuz bir güncelleme paylaştı. Yönetmen DC serisine devam etmeye hazır görünüyor ve "İki film boyunca bu tür bir kum havuzunda oynamak eğlenceliydi ama sanırım bu dünyada söylemek istediklerimizi söyledik" dedi.

Film, Lady Gaga'nın canlandırdığı Harley Quinn'in Phoenix'in Joker'inden etkilenmesiyle, Joker serisinin DC Comics'in en popüler dinamiklerinden birini keşfetmesini sağlıyor. Bir müzikal olarak devam filmi, süper kahraman filmlerinde benzeri görülmemiş bir deneyim olarak da hizmet ediyor ve tüm gözler Joker'in olup olmayacağına çevrilecek: Folie à Deux'nün bunu başarıp başaramayacağı olacak. Müzikal ortam, filmin Arthur Fleck'in ruhunun daha da derinlerine inmesine ve karakterin düşüncelerinin izleyicilerin görmesi ve yorumlaması için ortaya çıkmasına olanak tanıyor.