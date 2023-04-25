Kadrajda İstanbul var

Yayınlanma: 25.04.2023 - 23:12

Güncelleme: 25.04.2023 - 23:12

İstanbul’u kentin sahiplerinin gözünden gösteren “Sevgilim İstanbul” fotoğraf yarışması sonuçlandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Dairesi Başkanlığı’na bağlı Turizm Müdürlüğü’nün Fotoğraf Organizasyonları Derneği (FOTON) ve teknoloji şirketi TCL Communication işbirliğiyle 13 Ocak’ta başlattığı yarışmanın ödül töreninde dijital ve cep telefonu kategorilerinde altı adet ödül sahiplerini buldu.

“İşte o an seni ne çok sevdiğimi anladım” mottosuyla duyurulan ve altı binin üzerinde başvurunun olduğu fotoğraf yarışmasının ödül töreni Turşucuzade Konağı Taş Mektep’te yapıldı. Coşkun Aral, Mustafa Seven, Ebru Ceylan, Mehmet Turgut ve Tolga Volkan Aslan’ın seçici kurulunda yer aldığı yarışmada dijital kategoride birinciliği Başaran Dilek, ikinciliği Ercan Üç ve üçüncülüğü de İhsan İlze kazandı. Cep telefonu kategorisinde birinciliği Nesrin Öztürk, ikinciliği Sezai Özaltın ve üçüncülüğü Merve Eryiğit aldı.