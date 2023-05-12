Karadeniz Tiyatro Festivali 15 Mayıs'ta başlıyor

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", 15-26 Mayıs tarihleri arasında Trabzon'da izleyicisiyle bir araya gelecek.

AA
Yayınlanma: 12.05.2023 - 17:18
Karadeniz Tiyatro Festivali 15 Mayıs'ta başlıyor
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Trabzon Devlet Tiyatrosu bu sene 23'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali ile ülkeler arasındaki barış, dostluk, kardeşlik duygularının yaşatılması ve paylaşılmasını amaçlıyor. 

Festivalde, Devlet Tiyatrosu'nun 5 oyunu ve katılımcı ülkelerden Azerbaycan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan ve İtalya’nın 5 oyununun sanatseverlerle buluşacağı açıklandı. 

Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği  'Yağmurcu'  adlı oyunla başlayacak olan festivalde, Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Sersemler Evi',  Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu 'Kral Ölüyor',  Bulgaristan Lofça Dram Tiyatrosu 'Gogol'un Ruhu',  Ankara Devlet Tiyatrosu 'Godot'yu Beklerken'  ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', Kazakistan 'Saken Seifullin', Karaganda Bölgesel Akademik Kazak Müzik ve Dram Tiyatrosu 'Tekeburkak' adlı oyunları sahneleyecek.

Festivalde ayrıca İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", Norveç Grusomhetens Tiyatrosu'nun "Kuzgun",  İtalya Maner Manush Tiyatro Topluluğu'nun "Muhteşem Yolculuk" ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Moira'nın Gece Döngüsü" adlı oyunları Kızlar Manastırı'nda sanatseverlerle buluşacak.

FESTİVAL PROGRAMI 

15 Mayıs Pazartesi 

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Yağmurcu

16 Mayıs Salı

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Sersemler Evi

17 Mayıs Çarşamba

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Kral Ölüyor (Azerbaycan)

18 Mayıs Perşembe 

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Kral Ölüyor (Azerbaycan)

19 Mayıs Cuma

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Gogol'un Ruhu (Bulgaristan)

20.30-Kızlar Manastırı; Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye

20 Mayıs Cumartesi

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Gogol'un Ruhu (Bulgaristan)

20.30-Kızlar Manastırı; Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye

21 Mayıs Pazar

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Godot'yu Beklerken

20.30-Kızlar Manastırı; Kuzgun (Norveç)

22 Mayıs Pazartesi

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Godot'yu Beklerken

20.30-Kızlar Manastırı; Kuzgun (Norveç)

23 Mayıs Salı

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Hisseli Harikalar Kumpanyası

20.30-Kızlar Manastırı; Muhteşem Yolculuk (İtalya)

24 Mayıs Çarşamba

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Hisseli Harikalar Kumpanyası

20.30-Kızlar Manastırı; Muhteşem Yolculuk (İtalya)

25 Mayıs Perşembe

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Tekeburkak (Kazakistan)

20.30-Kızlar Manastırı; Moira'nın Gece Döngüsü

25 Mayıs Cuma

20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Tekeburkak (Kazakistan)

20.30-Kızlar Manastırı; Moira'nın Gece Döngüsü


Trabzon Devlet Tiyatrosu Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali Tiyatro

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