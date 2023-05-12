Karadeniz Tiyatro Festivali 15 Mayıs'ta başlıyor
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğünce düzenlenen "23. Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali", 15-26 Mayıs tarihleri arasında Trabzon'da izleyicisiyle bir araya gelecek.
Trabzon Devlet Tiyatrosu bu sene 23'üncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali ile ülkeler arasındaki barış, dostluk, kardeşlik duygularının yaşatılması ve paylaşılmasını amaçlıyor.
Festivalde, Devlet Tiyatrosu'nun 5 oyunu ve katılımcı ülkelerden Azerbaycan, Norveç, Kazakistan, Bulgaristan ve İtalya’nın 5 oyununun sanatseverlerle buluşacağı açıklandı.
Atapark Haluk Ongan Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nun sahnelediği 'Yağmurcu' adlı oyunla başlayacak olan festivalde, Erzurum Devlet Tiyatrosu 'Sersemler Evi', Azerbaycan Gence Devlet Dram Tiyatrosu 'Kral Ölüyor', Bulgaristan Lofça Dram Tiyatrosu 'Gogol'un Ruhu', Ankara Devlet Tiyatrosu 'Godot'yu Beklerken' ve 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', Kazakistan 'Saken Seifullin', Karaganda Bölgesel Akademik Kazak Müzik ve Dram Tiyatrosu 'Tekeburkak' adlı oyunları sahneleyecek.
Festivalde ayrıca İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun "Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye", Norveç Grusomhetens Tiyatrosu'nun "Kuzgun", İtalya Maner Manush Tiyatro Topluluğu'nun "Muhteşem Yolculuk" ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Moira'nın Gece Döngüsü" adlı oyunları Kızlar Manastırı'nda sanatseverlerle buluşacak.
FESTİVAL PROGRAMI
15 Mayıs Pazartesi
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Yağmurcu
16 Mayıs Salı
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Sersemler Evi
17 Mayıs Çarşamba
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Kral Ölüyor (Azerbaycan)
18 Mayıs Perşembe
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Kral Ölüyor (Azerbaycan)
19 Mayıs Cuma
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Gogol'un Ruhu (Bulgaristan)
20.30-Kızlar Manastırı; Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye
20 Mayıs Cumartesi
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Gogol'un Ruhu (Bulgaristan)
20.30-Kızlar Manastırı; Meraklısı İçin Öyle Bir Hikaye
21 Mayıs Pazar
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Godot'yu Beklerken
20.30-Kızlar Manastırı; Kuzgun (Norveç)
22 Mayıs Pazartesi
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Godot'yu Beklerken
20.30-Kızlar Manastırı; Kuzgun (Norveç)
23 Mayıs Salı
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Hisseli Harikalar Kumpanyası
20.30-Kızlar Manastırı; Muhteşem Yolculuk (İtalya)
24 Mayıs Çarşamba
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Hisseli Harikalar Kumpanyası
20.30-Kızlar Manastırı; Muhteşem Yolculuk (İtalya)
25 Mayıs Perşembe
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Tekeburkak (Kazakistan)
20.30-Kızlar Manastırı; Moira'nın Gece Döngüsü
25 Mayıs Cuma
20.00-Atapark Haluk Ongan Sahnesi; Tekeburkak (Kazakistan)
20.30-Kızlar Manastırı; Moira'nın Gece Döngüsü
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