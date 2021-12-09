‘Karanlık Kız’ İKSV galalarında

İKSV Galaları aralık ayında Maggie Gyllenhaal imzalı The Lost Daughter / Karanlık Kız ile devam ediyor. Film, 15 Aralık’ta saat 21.30’da İKSV Galaları kapsamında City’s Nişantaşı CINEWAM’da gösteriliyor.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2021 Perşembe, 04:00
‘Karanlık Kız’ İKSV galalarında
Abone Ol google-news

Napoli Romanları’yla ünlenen Elena Ferrante’nin aynı adlı romanından uyarlanan Karanlık Kız, Secretary’den Sherrybaby, The Dark Knight ve The Kindergarten Teacher’a birçok filmden, The Deuce gibi dizilerden oyuncu olarak tanıdığımız Maggie Gyllenhaal’un yönetmenliğini üstlendiği ilk film.

Dünya prömiyerini 78. Venedik Film Festivali‘nde yapan film, Gyllenhaal’a En İyi Senaryo ödülünü getirdi. Filmin başrollerini Olivia Colman ile Dakota Johnson paylaşıyor. Filmin kalabalık oyuncu kadrosunda deneyimli oyuncu Ed Harris’ten Normal People dizisiyle ünlenen Paul Mescal’a birçok ünlü isim yer alıyor.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler