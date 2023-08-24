‘Kim Bu Ben’ ilk kez sahnede

Yayınlanma: 24.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 24.08.2023 - 03:00

Dünyanın güncel sorunlarını konu edinen aşk dolu kriminal bir gerilim olan oyun, ilk olarak 18 Eylül’de Moda Sahnesi’nde, ardından 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.