‘Kim Bu Ben’ ilk kez sahnede
Engin Hepileri’nin kurduğu Tiyatro iN, 10. senesinde tiyatro sezonunu “Kim Bu Ben” oyunuyla açıyor. Hepileri’nin yönetmenliğini, Kenan Doğulu’nun müziklerini yaptığı oyunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan rol alıyor.
Dünyanın güncel sorunlarını konu edinen aşk dolu kriminal bir gerilim olan oyun, ilk olarak 18 Eylül’de Moda Sahnesi’nde, ardından 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.
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