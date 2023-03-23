Kim Bu Ben oyununun konusu ne? 'Kim Bu Ben'in oyuncuları kim?

'Kim Bu Ben”, 16 Mart’ta gerçekleşen ve performansları, yönetmenliği ve müzikleriyle büyük beğeni topladı. Kim Bu Ben oyununun konusu ne? 'Kim Bu Ben'in oyuncuları kim?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23 Mart 2023 - 16:52
Kim Bu Ben oyununun konusu ne? 'Kim Bu Ben'in oyuncuları kim?
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Engin Hepileri’nin yönetmenliğini ve dekor tasarımını üstlendiği oyunun müzikleri ise Kenan Doğulu imzası taşıyor! Oyunun bu sezon gelirinin tamamı da depremzedelere bağışlanacak. 

'KİM BU BEN” OYUNUNUN OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan’ın yer aldığı 'Kim Bu Ben' Rose Leilani’nin yazdığı ilk ve tek oyun.

'KİM BU BEN” OYUNUNUN KONUSU NE?

Tiyatro İN’nin “Anne” oyunundan sonraki tercihi olan 2022 yazımı “Kim Bu Ben?”; küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim. 

Oyunun yazarı Rose Leilani ise aynı zamanda büyük bir kumarhane zincirinin dijital teknolojilerinden sorumlu bir veri analisti.

2 perde olarak planlanan oyunun süresi ara dahil 2 saat 15 dakika ve +15 yaş sınırı var.


Kim Bu Ben Tiyatro oyuncu

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