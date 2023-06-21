Kitabı ve sergiyi hazırlayanlarla 'Cumhuriyet’in ilk yılı'

Yayınlanma: 21.06.2023 - 17:06

Güncelleme: 21.06.2023 - 17:06

Didem Yazıcı açış konuşmasında, "Tarihinin akışının değiştiği bir yıl olan 1923 dendiğinde hepimizin aklına öncelikle değişen siyasi iklim ve olaylar gelir. Ancak hem kitap hem de sergi, siyasi olayların yanısıra renkli sosyal yaşam, gündelik hayat, kültür, sanat, spor, eğlence, eğitim gibi konuları içeriyor ve günlük okur gibi kronolojik bir sıra izleyerek 100 sene öncesine götürüyor. Alışık olduğumuz aslında şudur: bir sergi olur ve serginin bir kitabı olur. Bu defa bir kitabın sergisi oldu. Kitabın içeriği elbette çok daha kapsamlı, hazırlığı 1,5 senelik yoğun bir emeğin ürünü. YKY’ın deneyimli editörlerinden Yücel Demirel’in girişimiyle, Binnur Mörel Büyükertan, Banu İşlet ve Eser Demirkan tarafından hazırlanan bu kitap çok detaylı ve çok zengin bir kronoloji sunuyor. Sergi, doğası gereği süreli ve daha damıtılmış ve görsel bir deneyim sunuyor. Arşiv sergisi olduğu için sergileme tasarımının özellikle önemli bir rol oynadığı bir sergi olduğunu düşünüyorum" diyerek projeyle ilgili temel bilgileri verdi.

Kitabın proje koordinatörü, kitabın hazırlayanlardan ve serginin araştırma ekibinden Büyükertan, kitabın görsel danışmanı ve aynı zamanda serginin küratörü Cengiz Kahraman, sergileme tasarımı ve küratöryal işbirliğini yapan Yeşim Demir Pröhl’de projenin ortaya çıkış süreci hakkında bilgiler vererek birlikte çok uyum içinde çalışıldığını ifade ettiler.

Etkinliğe katılan YKKSY Genel Müdürü Tülay Güngen ise, "Önce üç ciltlik 'Cumhuriyet’in 75 yılı 1923-1997' sonra 2008’de 'II. Meşrutiyet’in İlk Yılı' kitapları hazırlanmıştı. Yücel Bey o projede de baştan sona çok çalışmıştı. Bu kitap, daha önceki iki kitaptan esinlenerek yapıldı. Tabii onlardan çok şey öğrenilmişti. Tabii 'Cumhuriyet’in İlk Yılı' onlardan da güzel bir kitap oldu. Yücel ve Cengiz beylerle bu kitap için çalışılırken bundan bir sergi yapabiliriz düşüncemiz vardı. Ama zorlanacağımızı düşünüyorduk, çünkü dönemin olanaklarını sınırlı, kitapta küçük fotoğraflar kullanabilirsiniz ama sergide belli bir büyüklüğü göstermeniz lazım. Sonuçta, hem Cengiz hem Yeşim hem de Binnur hanımın desteğiyle herkesin çok severek çalıştığı bir sergi çıktı. Kitapta gerçek bir başvuru kitabı oldu. Sergi de biraz kitabın günlük hayata odaklanmış tadımlığı oldu. Tabii başka tadımlıklarda yapılabilirdi" diyerek bu sergi projesini tercih ettiklerini ifade etti.